Tia Mowry-Hardrict parle de son expérience avec un état de santé «extrêmement douloureux»

Tia Mowry est une star adolescente, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été confrontée à des épreuves. La star de Sister, Sister a été confrontée à des problèmes de santé débilitants depuis qu’elle est dans sa jeunesse. Dans une récente interview avec TODAY, la star de Family Reunion a parlé de ses années de « symptômes débilitants » avant de finalement recevoir un diagnostic d’endométriose, moment auquel elle avait également du mal à concevoir.

Ses 20 ans étaient en proie à des douleurs menstruelles, des migraines et de l’eczéma. Son amie lui a dit de consulter un spécialiste en gynécologie, qui a diagnostiqué à Mowry une endométriose. « C’est une femme noire de Harvard. Tout de suite, elle a su exactement ce que c’était », avait-elle déclaré à l’époque, selon People Magzine. « Je n’étais pas pris très au sérieux en ce qui concerne mes symptômes. Vous connaissez votre corps plus que quiconque. C’est vous qui vivez avec ce que vous vivez jour après jour. Ne laissez personne vous dire que quelque chose n’est pas mal avec vous. »

« C’est une femme noire de Harvard », a déclaré Mowry à propos de son médecin. « C’était quelque chose dont on ne parlait pas, mais elle m’a dit comment elle savait que c’étaient mes symptômes. Je suis une femme noire et j’étais dans la tranche d’âge. J’étais essentiellement une histoire de manuel. »

Selon Web MD, l’endométriose est « une affection dans laquelle se développe un tissu qui ressemble et agit comme un tissu endométrial normal (le tissu qui tapisse l’utérus) mais qui se développe à l’extérieur de l’utérus. Le tissu peut se développer sur d’autres organes reproducteurs à l’intérieur du bassin ou dans l’abdomen. » Le tissu utérin, normalement, se décompose et se détache à l’intérieur du bassin pendant le cycle mensuel de la femme. Elle conduit à une inflammation, un gonflement et une cicatrisation des tissus normaux, selon Hopkins Medicine. Les femmes afro-américaines compensent la plupart des cas.

L’endométriose provoque une gêne pendant les rapports sexuels, ainsi que des difficultés à tomber enceinte, une gêne pour aller aux toilettes, des douleurs entre les règles, des saignements abondants pendant vos règles et des saignements ou des saignements aléatoires. Il n’existe actuellement aucun remède contre l’endométriose.