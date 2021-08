Tia Mowry verse de l’eau froide sur n’importe quel plan de redémarrage “Sister, Sister”

Tia Mowry a partagé une triste nouvelle pour les fans de Sister, Sister. Alors que de nombreuses autres sitcoms des années 1990 reçoivent un traitement de redémarrage, de renaissance ou de remake, la série bien-aimée qu’elle a réalisée avec sa sœur jumelle Tamera Mowry n’en fait pas partie. Dans une vidéo TikTok lundi, l’homme de 43 ans a confirmé qu’il n’y avait aucun plan pour un renouveau de Sister, Sister.

Mowry a posté une vidéo avec quelques réponses rapides aux questions qu’on lui pose tout le temps. Tout d’abord, elle a dit aux fans qu’elle ne reviendrait pas pour un redémarrage de The Game, qui obtient une série de suites Paramount +. Mowry a joué le rôle du Dr Melanie Barnett-Davis au cours des cinq premières saisons de la série, puis a fait une apparition en tant qu’invité au cours de la neuvième et dernière saison en 2015.

@tiamowry Voici les ##questionsigetâches souvent ! Faites-moi savoir si vous en avez plus ! ##fyp ##tendance ##tiamowry ##soeur ♬ La bombe magique (Questions qu’on me pose) [Extended Mix] – Hoàng Lire

Ensuite, Mowry a déclaré qu’elle n’était certainement pas intéressée à avoir plus d’enfants. Elle et l’acteur Cory Hardrict sont les parents d’un fils, Cairo Tiahna, 3 ans, et de Cree Taylor, 9 ans. Mowry et Hardrict, dont les crédits incluent Battle: Los Angeles, Warm Bodies et All Eyez On Me, mariés en 2008.

La dernière question à laquelle Mowry a répondu dans le clip concernait un éventuel redémarrage de Sister, Sister. Elle a confirmé que ce n’est pas dans les travaux. Sister, Sister a été diffusé à l’origine sur ABC et The WB de 1994 à 1999. L’émission est disponible en streaming sur Netflix et Hulu. L’émission mettait en vedette Mowry et Tamera en tant que jumeaux qui ont des personnalités totalement différentes et se réunissent après une rencontre fortuite au centre commercial. Jackee Harry a joué la mère adoptive de Mowry, Lisa Landry, tandis que Tim Reid a joué le père adoptif de Tamera, Ray Campbell.

En juin, Mowry a déclaré à PopCulture qu’elle adorerait faire une nouvelle série avec sa sœur au lieu d’un renouveau de Sister, Sister. “Je pense que cela devrait être la voie à suivre”, a-t-elle déclaré à l’époque. “Vous voyez ce que je veux dire ? Faites quelque chose avec nous ensemble et proposez une sorte de concept créatif et amusant. Je ne sais pas ce que serait ce concept pour le moment, mais ce serait tellement amusant.”

Mowry joue maintenant dans la série Netflix Family Reunion, dans laquelle elle incarne la matriarche d’une famille de Seattle qui retrouve ses proches en Géorgie et décide de déménager dans l’État de Peach. La quatrième saison de l’émission sortira le 26 août. Mowry héberge également la série YouTube Tia Mowry’s Quick Fix, dans laquelle elle résout les petits dilemmes de la vie dans de courtes vidéos. La semaine dernière, Urban One’s TV One et Cleo TV ont signé un accord de licence avec la société de médias numériques Kin pour diffuser la série sur Cleo TV en octobre, rapporte Deadline.