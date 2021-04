Tiago Nunes prend les rênes de la Guilde

24/04/2021

Tiago Nunes est désormais officiellement le remplaçant de Renato Portaluppi à la Guilde. Quelques jours après l’adieu inattendu de l’entraîneur le plus ancien du football brésilien (il dirigeait le même club depuis septembre 2016), celui qui était entraîneur des Corinthians en 2020, a été présenté comme un nouvel entraîneur syndical jusqu’à la fin de 2022, lorsque la présidence se termine à partir de Romildo bolzan.

Le jeune entraîneur de 41 ans revient dans le club où il a été, entre 2013 et 2014, à la direction de l’équipe U-15, avec l’intention de tenter de refaire son étape réussie à Ath. Paranaense, où il a conquis, en deux saisons, deux titres très expressifs comme la Copa Sudamericana (2018) et la Copa do Brasil (2019).

L’ombre de Renato Portaluppi Il accompagnera sans aucun doute le nouvel entraîneur, ce qui ne semble pas poser de problème. “Renato est irremplaçable pour la représentativité qu’il a, pour l’histoire qu’il s’est construite et pour ses liens avec le club. Nous n’avons pas la moindre intention de le remplacer, mais plutôt de donner une continuité à son travail et à l’héritage qu’il a laissé”, exposé Tiago nunes, qui a assuré que “Espérons que nous ayons l’équilibre pour prendre les décisions nécessaires et donner une séquence aux bonnes années que la Guilde a vécues.”

Le gaucho tricolore a montré des symptômes de fin de cycle ces derniers mois, qui se sont reflétés dans la défaite en finale de la Copa do Brasil, contre Palmeiras, et dans la douloureuse élimination, aux mains d’Independiente del Valle, lors de la phase précédente de la Coupe Libertaores, qui a fini par forcer les adieux de Portaluppi.

En attendant de nouveaux renforts, Tiago nunes s’assure qu’il conservera l’identité créée ces dernières saisons: “Mes idées sont proches de celles que la Guilde développe déjà, pour des raisons de personnalité, j’ai dans ma tête une équipe agressive et compétitive qui gagne les duels, qui a en elle cet esprit tricolore que l’imagination du torcedor a toujours eu et qui a permis le club pour contester les titres “.

Le syndicat tordu exigeant a adopté le nouvel entraîneur et plusieurs sondages effectués ces derniers jours dans la presse de Porto Alegre indiquent que sa signature a un taux d’approbation de 70%.