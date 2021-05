Tianwen-1 atterrit avec succès sur Mars et l’exploration spatiale commencera

16/05/2021 à 11:25 CEST

L’été dernier, le Administration spatiale nationale (agence chinoise) a lancé sa mission Tianwen-1 sur Mars. Maintenant, les agences de presse du pays telles que Xinhua et CGTN montrent que l’enquête a atterri. La mission se compose d’un orbiteur, d’un atterrisseur et d’un rover de taille de voiturette de golf.

Ce rover, nommé Zhurong (en l’honneur du dieu du feu et du sud) va commencer à envoyer des images du territoire et faire ses propres inspections de son propre état avant de commencer les travaux. à la surface de la planète. Le processus d’atterrissage a été parfait et on s’attend à ce que le rover ne rencontre pas Perseverance ou aucune des autres machines de la NASA, car elle a atterri sur la plaine utopique de Mars, donc c’est très, très loin des moulins nord-américains.

De nombreux pays ont échoué en essayant d’obtenir des rovers sur Mars. Ainsi, la CNSA devient la deuxième agence, après la NASA, à avoir un robot fonctionnel à la surface de la planète. L’orbiteur chinois continue de tourner autour de la planète pour servir de relais aux transmissions entre l’atterrisseur et le rover.