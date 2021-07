TiBeast, le PC qui marche à quatre pattes | La technologie

in

Un PC complet capable d’exécuter Windows et toutes les applications PC, en forme de chien robot. Quelle folie est-ce ?

Nous avons vu de nombreux types de mini PC personnalisés, mais TiBeast c’est devenu notre préféré.

Vous ne voyez pas un PC complet dans un cas aussi particulier tous les jours. TiBeast est littéralement un PC qui marche à quatre pattes.

Mais il peut aussi faire bien d’autres choses. Regardez la vidéo pour la voir en action. Ce qui surprend le plus, c’est sa mobilité… et sa solidité. Ne manquez pas la fin de la vidéo…

TiBeast est disponible en plusieurs versions. La version Lite, qui ne coûte que 243 euros, est un chien robot que vous pouvez contrôler à l’aide d’une manette de jeu, ou un téléphone portable.

Il peut être programmé pour accomplir différentes tâches, et grâce à la base LEGO qu’il a sur le dessus, vous pouvez attacher toutes sortes de plugins. D’un écran tactile à un faisceau laser, ou une lampe de poche.

La version standard comprend un appareil photo 2 MP qui se monte sur le côté, Oui un haut-parleur bluetooth à utiliser comme haut-parleur portable.

Enfin, nous avons le TiBeast PC, qui comme son nom l’indique, monter un PC complet à l’intérieur, capable d’exécuter Windows 10 Pro 64 bits et n’importe quelle application ou jeu, tant que sa puissance le permet. Il fonctionne également avec Linux et Android X86.

C’est un PC modeste, certes, mais avec une capacité suffisante pour effectuer une multitude de tâches.

Il dispose d’un processeur Intel J4125 quadricœur jusqu’à 2,7 GHz, de 8 Go de RAM, d’une puce graphique Intel UHD 600, d’un disque dur de 256 Go, d’une connexion Wi-Fi double bande, d’un connecteur Ethernet et de Bluetooh 4.0. C’est pas mal du tout !

En plus de le connecter à un moniteur, vous pouvez également placer un écran portable sur le dos du chiot et l’utiliser comme ordinateur portable. Et faire quoi le PC vous suit partout…

Il n’a peut-être pas l’autonomie du robot Boston Dynamics Spot, mais il ne vaut pas 70 000 euros comme lui…

TiBeast Lite est au prix d’environ 243 euros sur Indigogo, bien qu’il ne soit plus en vente. Le modèle standard avec haut-parleur et caméra monte à 327 €, tandis que TiBEast, avec le PC intégré, reste à 537 €.

Ce ne sont pas des prix élevés pour un PC qui marche à quatre pattes…