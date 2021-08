Tic, tac à l’Espanyol pour l’arrivée d’un milieu de terrain

30/08/2021 à 17h25 CEST

Arnau montserrat

Demain sera l’un de ces jours où il est permis d’être accro à son mobile ou de rafraîchir l’écran d’actualités sur son ordinateur. A 23h59 demain soir le marché d’été ferme et, comme de mauvais élèves, les clubs quittent les devoirs pour le dernier jour. L’Espanyol n’a pas été en reste et malgré l’accélération définitive au cours des deux dernières semaines du marché, l’entité Perica a trois dossiers ouverts qui doivent être fermés avant minuit. Tic, tac, comme on dit maintenant.

Dans la section des arrivées, ce n’est un secret pour personne que l’Espanyol veut renforcer le noyau. Un ‘6’. Un milieu de terrain pour compléter David López ou Keidi Bare. Le favori sur la table est Nemanja Gudelj, un joueur de Séville. ‘La Grada’ a déjà avancé l’intérêt de Kakhol lavan pour le Serbe, mais sa signature est plus que compliquée. Gudelj reçoit cinq millions d’euros dans le club de Nervión, un chiffre totalement hors de portée de l’équipe catalane. L’Espanyol aurait évoqué la possibilité d’arriver en prêt et d’intégrer une option d’achat pour la saison suivante.

Gudelj est l’un des rejets de Julen Lopetegui et Séville serait ouvert à la négociation. L’option du transfert ne semble pas beaucoup convaincre Monchi.

Un autre nom qui est apparu ces dernières heures est celui de Sophie Amrabat, joueur de la Fiorentina. Le milieu de terrain marocain a 25 ans et a joué en prêt la saison dernière au Hellas Vérone, avec qui il a disputé 34 matchs. Il a une valeur de 15 millions d’euros selon ‘Transfermarket’ et son arrivée serait également en prêt.

Il s’agit d’un rejet du groupe “alto” que Lucas Torreira a ajouté ces derniers jours, un morceau qui ferme la porte en quelques minutes à Sofyan Amrabat. Et Chen Yansheng, propriétaire du club, qui dit qu’il ne tend plus le bras. Rufete devra faire face aux problèmes avec les caisses financières qui restent.

Dossier de sortie

Rufete doit également envoyer deux hommes. Le premier semble clos et c’est Pol Lozano. L’intérêt de Gérone aime également dans le stade RCDE qu’ils voient une bonne destination pour l’équipe de jeunes à jouer, ajouter des minutes et ne pas voir leur projection coupée. Bien que Pol n’aime pas jouer en Second.L’autre nom sur la table est lvaro Vadillo. Il a un salaire élevé et cela lui ferme les portes de la division argent. Cela coûte son départ même s’il s’agit d’un limogeage de Vicente Moreno. Les heures de marché se précipiteront.