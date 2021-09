Tic Tac lance une nouvelle campagne télévisée

La campagne Tic Tac « Gentle Refreshment » s’appuiera sur les médias de masse avec une forte présence sur les chaînes régionales et nationales de l’Inde.

La marque de confiserie du groupe Ferrero, Tic Tac, a lancé une nouvelle campagne télévisée « Gentle Refreshment » dans le but de positionner Tic Tac comme un rafraîchisseur buccal qui rafraîchit en douceur le consommateur dans les moments de tous les jours. À mesure que les consommateurs évoluent, il est important en tant que marque de s’adapter et d’évoluer également pour rester pertinent en ces temps, a déclaré Zoher Kapuswala, porte-parole de Tic Tac India. « Rester pertinent face à l’évolution des temps est un aspect important de la philosophie de notre marque. Notre TVC s’efforce d’établir un fort besoin de rafraîchissement et de communiquer le rôle de Tic Tac qui offre une pause dans l’ennui quotidien et fournit un « rafraîchissement en douceur ». Nous sommes convaincus que la campagne trouvera un bon écho auprès des consommateurs », a-t-il ajouté.

La nouvelle campagne pour Tic Tac vise à renforcer la pertinence à l’heure actuelle en évolution et utilise des moments simplistes et attachants au quotidien pour créer de la sympathie pour les consommateurs. Le changement d’humeur, induit par le rafraîchissement de la bouche, se traduit par la consommation de Tic Tac. L’apparition des personnages emblématiques de la pilule – Tic et Tac, sont utilisés comme dispositifs pour transmettre l’amélioration de l’humeur, conduisant à une douce connexion entre le garçon et la fille. La communication vise également à conserver les valeurs clés de la marque que sont la simplicité, le plaisir et la légèreté.

La campagne Tic Tac « Gentle Refreshment » s’appuiera sur les médias de masse avec une forte présence sur les chaînes régionales et nationales de l’Inde. Il sera activé dans le commerce de détail avec du matériel de point de vente dans les points de vente des principaux marchés. La campagne sera amplifiée en tirant parti des principales plateformes de médias sociaux telles que YouTube, Facebook et Instagram.

