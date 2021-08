TIC TAC. TIC TAC – Gestion de Madrid

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

NOTRE BUDGET DE QUALITÉ IMAGE EST DE RETOUR !.

Les journalistes emoji de Tic Tac ont commencé à faire des déclarations inflexibles sur l’avenir de Mbappe lié au SB. Mais une chose est vraie, et c’est que les tortues se déplacent lentement. Nous avons enfin soumis une offre officielle pour l’homme de l’heure. Ma source est que cet accord est conclu depuis longtemps et que nous retardons les choses pour que le PSG trouve un remplaçant adéquat.

Quel est notre argument de vente/attraction pour Mbappe ? et j’aimerais que Mbappe soit le dernier joueur que nous cherchons à obtenir du PSG. 4 années traînantes à la poursuite. Je pense que nous pouvons lui donner un gros ballon d’or, quelque chose que le PSG ne peut pas faire, même pour Neymar.

J’ai trouvé cela amusant et apaisant pour les mods tout en fouillant les sections de commentaires du paradis des mods à la recherche de qui porter un jugement. ” Mariano Time ” est maintenant un nouveau terme inventé par un autre utilisateur mortel de MM à la place de PTO (Paid Time Off). Les congés payés sont un type de congé que vous pouvez prendre de votre travail, selon le pays dans lequel vous vivez.

C’était un sacrifice digne qui plaisait aux Mods. Je t’estime par la présente ‘LA CHÈVRE MAGNAMIMUS PONTIUS RONALDO’ du 1er ordre. Bravo à toi fidèle utilisateur. Cela a mon approbation.

Mariano veut prendre sa retraite dans ce club. Refuser de partir.

Nous n’avons obtenu que 500 000 performances de match de haut niveau de Hazard en plus de 2 ans. Mes estimations.

Valverde a engagé son avenir dans le club au cours des 6 prochaines années. Dans les 6 prochaines années, KCM aurait déjà dû être éternellement disparu et une relique d’un passé glorieux. Modric & Isco auraient dû quitter ce club depuis longtemps avec Ceballos. Espérons que ce sera Valverde et 2 autres nouveaux milieux de terrain. Je ne vois pas le club garder casemiro et kroos pendant 6 ans de plus.

Churros y Tacticas Podcast couvre des sujets cruciaux et étendus liés à Madrid. Le PSG envisage de vendre Mbappe, les journalistes de tic tac sont prêts. Vinicius veut que tu souris.