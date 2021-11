« Tic, Tic… Boum ! »

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

« Tick, Tick … Boom! », Un film de 2021 basé sur une comédie musicale de 2001 réorganisée à partir d’un one-man show de 1990, raconte une histoire simple avec une généalogie compliquée. Le one-man show racontait l’histoire d’une comédie musicale qui n’a finalement jamais été produite, écrite par un gars dont la prochaine comédie musicale est devenue un phénomène à Broadway. Et maintenant, c’est un film Netflix, réalisé par la force créatrice derrière un phénomène complètement différent de Broadway. Vous avez tout ça ? Pas de soucis sinon. Le film, heureusement et parfois béatement, est plus facile à regarder qu’à mettre en mots.

Et c’est tout à fait normal, puisque « Tic, Tick… ​​Boom ! lui-même concerne un cas épique de Writer’s Block. Ces bruits de tic-tac nerveux qui ponctuent la bande-son sont les sons d’un dramaturge qui court contre la montre ; ils rappellent également que chaque vie a sa propre date limite non divulguée. Nous sommes à New York en 1990, inondés de mixtapes de cassettes et de gros ordinateurs Macintosh. C’est Andrew Garfield dans le rôle du prodige du théâtre musical Jonathan Larson – doué, irrépressible, à court d’argent et à une semaine de son 30e anniversaire. Il est encore à quelques années de l’écriture de son opus magnum de 1996, « Rent », ce qui signifie qu’il est également à quelques années de sa mort prématurée d’un anévrisme de l’aorte, juste un jour avant les premières représentations en avant-première de « Rent ».

Le reste appartient à l’histoire du théâtre. Un opéra rock inspiré de « La Bohème » sur des artistes affamés, l’immobilier à Manhattan et la crise du sida est devenu une improbable réussite, un succès moyen et un hommage durable à son défunt créateur. Des années après la mort de Larson, son one-man show semi-autobiographique de 1990, « Tick, Tick … Boom! » (initialement intitulé « Boho Days »), a engendré un autre hommage : le dramaturge David Auburn l’a retravaillé en une pièce à trois personnages qui a été créée à Broadway en 2001. Vingt ans plus tard, elle a inspiré le premier long métrage de Lin-Manuel Miranda, qui a joué Larson dans une reprise en 2014 et dont le parcours du hardscrabble vers la célébrité du théâtre musical ressemble quelque peu à celui de Larson.

En rassemblant des éléments des deux versions scéniques de « Tick, Tick … Boom! » et à partir de l’ensemble de l’œuvre de Larson, Miranda et le scénariste Steven Levenson (« Cher Evan Hansen ») ont fait un fouillis inspiré, un Franken-Steinway étonnamment gracieux d’un film. Il est encadré par des scènes de l’alter ego de Larson, Jon (Garfield), au piano, se produisant sur une scène avec un groupe et deux chanteurs (Vanessa Hudgens et Joshua Henry), un dispositif qui caractérise le mélange fluide et sans chichis de théâtre et de cinéma formes. (Les collaborateurs experts de Miranda incluent la directrice de la photographie Alice Brooks ; les monteurs Myron Kerstein et Andrew Weisblum ; et les producteurs de musique exécutifs Alex Lacamoire, Bill Sherman et Kurt Crowley.) York vivant de manière ludique avec le son de sa musique et la spontanéité brutale de la chorégraphie de Ryan Heffington.

Nous sommes également pris dans une sorte d’histoire d’origine « Loyer », qui, je l’espère, ne vous effraie pas. En tant que spectacle, « Rent » s’est avéré presque aussi controversé que populaire : peut-être vous a-t-il ravi par son hymne sincère et passionné à l’art, à l’amour et à la vie dans l’East Village, et peut-être vous a-t-il semblé être un exemple détestable de culture de masse dévorant la contre-culture. (« faux bohème marchandisé sur un plateau », comme l’a dit Carina Chocano dans sa critique du Times sur l’adaptation cinématographique moche de 2005). Dans tous les cas, vous n’avez pas besoin d’avoir un penchant pour « Loyer » – même si un peu ne fait pas de mal – pour être pris avec le miroir affectueusement fissuré qui « Tick, Tick … Boom ! » tient le coup.

Certains éléments de l’émission existent ici sous une forme prototypique précoce : fouilles grungy de Manhattan et pannes de courant, débats d’artistes tordants sur le maintien du cap par rapport à la vente, l’apparition de la maladie et le sinistre spectre de la mort. La différence cruciale ici est que, plutôt que de parler et de chanter à travers ses personnages, Larson est maintenant l’un d’entre eux, et sa présence confère à ce matériau une orientation plus dynamique et un point de vue plus précis.

Joué par un Garfield à la voix impressionnante et aux cheveux flottants, ce Jon est plus qu’un simple double persuasif pour son créateur et son homologue réel. Une présence à l’écran terriblement attrayante et un acteur plus polyvalent que certains pourraient le deviner d’après son mandat en tant que Spider-Man (en parlant de New-Yorkais extraordinairement doués avec des problèmes d’équilibre travail-vie et des difficultés à se rendre à Broadway), Garfield exprime pleinement la tension et pulsion d’un esprit créatif en pleine fleur si parfois frustré. Associant ses prouesses vocales à l’élasticité physique d’un clown silencieux, il est à chaque centimètre le portrait de l’artiste en tant que jeune serveur de SoHo : servant les brunchs du dimanche d’une main et sortant des chansons de l’air de l’autre, Jon n’a pas pu réprimer son dons de compositeur-parolier s’il essayait. C’est un prodige qui attend d’être découvert et financé.

Le travail sur lequel il mise est « Superbia », une comédie musicale dystopique extrêmement ambitieuse qu’il écrit avec acharnement depuis huit ans. Cela lui a valu la foi et le soutien de tout le monde, de l’honcho de Playwrights Horizons Ira Weitzman (Jonathan Marc Sherman) à non moins une éminence grisonnante que Stephen Sondheim (un parfait Bradley Whitford), dont l’influence peut déjà être entendue dans certaines des paroles. Une production d’atelier de « Superbia » est prévue dans environ une semaine, mais Jon n’a toujours pas écrit la chanson clé du deuxième acte de la série, et la vie continue de se mettre en travers de son chemin. Ses factures s’accumulent, son agent ne retourne pas ses appels, et ce foutu 30e anniversaire approche à grands pas (« Arrête le chrono / Prends du temps / C’est l’heure de se regrouper / Avant de perdre le combat », chante-t-il dans « 30/ 90 », un numéro clé).

Pire encore, sa petite amie danseuse, Susan (Alexandra Shipp), a la témérité d’évaluer en même temps une opportunité de carrière, les forçant à prendre une décision difficile. Susan n’est pas la seule à rivaliser patiemment pour attirer l’attention de Jon dans un film qui considère sagement son héros avec affection et exaspération. Il y a aussi son meilleur ami et ex-colocataire, Michael (un splendide Robin de Jesús), un ancien acteur qui ratisse maintenant la pâte en tant que directeur de publicité. (Un numéro drôle et énergique, « No More », juxtapose les merveilles du spacieux appartement de Michael dans l’Upper East Side avec les horreurs de l’appartement crasseux du sixième étage de Jon.) Mais Michael est plus qu’un simple artiste en herbe qui a démissionné et n’a jamais regardé arrière. C’est aussi un homme homosexuel qui vit une épidémie dévastatrice et la persécution anti-LGBTQ qui l’accompagne, un sort qui jette les propres luttes de Jon dans un soulagement aigu et punitif.

Dans une certaine mesure, cela fait « Tick, Tick … Boom! » un film sur un jeune artiste blanc hétéro qui agonise à l’idée d’atteindre la trentaine et d’apprendre une importante leçon d’empathie de la part de ses proches (joué par des acteurs tels que MJ Rodriguez et Ben Levi Ross). Il ne faut pas s’étonner que le blocage créatif de Jon soit directement lié à sa myopie, ou qu’il soit préparé pour une leçon évidente sur le front – « Ecrivez ce que vous savez » – qui peut être un excellent conseil entre de bonnes mains et produire un beaucoup d’art banal dans les mauvais. Le film devrait, de droit, être insupportable. Au lieu de cela, « Tic, Tic… Boum ! » se sent rafraîchissante intime et spécifique, idéaliste mais rarement naïf, et ancrée d’une manière qui donne une impulsion inattendue à ses envolées de fantaisie. Il n’écrit pas seulement ce qu’il sait ; c’est l’œuvre de quelqu’un qui connaît intimement le théâtre et se plaît à nous guider à travers les angoisses et les extases du processus créatif.

Je parle bien sûr de Jonathan Larson, qui aurait difficilement pu demander un hommage plus affectueux ou affectueux. Mais je parle aussi de Lin-Manuel Miranda, qui a une année bien remplie au cinéma (avec le récent « In the Heights » et la prochaine comédie musicale animée de Disney « Encanto »), et dont la mise en scène est ici un modèle d’habileté sans prétention. et une énergie soigneusement modulée. L’implication de Miranda apporte des dividendes évidents, y compris un niveau de cachet de Broadway dont je m’abstiendrai de gâcher les fruits, mis à part la présence bienvenue d’au moins une légende de la scène, Judith Light, jouant ici l’agent peu fiable de Jon. Le talent de Miranda pour monter un spectacle n’a jamais été mis en doute, mais il faut une dimension plus subtile du talent pour que ce soi-disant petit se sente grand.

