‘Tic Tic… Boum !’ une histoire tragique et vraie du créateur de « Rent »

« Tic, Tic… Boum ! » – une première comédie musicale de Jonathan Larson, qui a créé «Rent» – est née de la tristesse, de la colère et de la frustration.

À la fin des années 1980, Larson a appris que Matt O’Grady, son meilleur ami d’enfance, avait contracté le VIH. Travaillant dans le théâtre, Larson connaissait plusieurs personnes atteintes du sida. Maintenant, cela menaçait quelqu’un qu’il avait connu la plupart de sa vie.

« Le diagnostic de Matt l’a choqué », a déclaré à The Post Victoria Leacock, une amie proche de Larson à l’université. « Il s’est rendu compte que vous ne savez pas combien de temps vous avez. C’est fini. Et la façon dont vous le dépensez compte.

Dans le même temps, Larson était aux prises avec ses aspirations professionnelles au point mort. Il voulait écrire des comédies musicales rock qui traitaient de problèmes contemporains à un moment où les opéras pop britanniques – « Cats », « Les Misérables », « Le fantôme de l’opéra » – dominaient Broadway. Larson avait écrit des partitions impressionnantes et avait reçu quelques bourses et prix prestigieux, mais rien de ce qu’il avait fait n’était allé nulle part. Et il était pressé financièrement. Son 30e anniversaire approchait en 1990, mais il travaillait toujours comme serveur au Moondance Diner à Soho.

Andrew Garfield (à droite) dans le rôle de Jonathan Larson (à gauche) dans la version cinématographique de « Tick, Tick … Boom! »Netflix

Larson commence à écrire l’autobiographique « Tick, Tick … Boom! » en 1989. Aujourd’hui, plus de trois décennies plus tard, « Tick, Tick … Boom ! » est un film, réalisé par Lin-Manuel Miranda et avec Andrew Garfield. Il sortira dans les salles le 12 novembre et commencera à être diffusé sur Netflix le 19 novembre.

Malheureusement, Larson n’est pas là pour le voir, et il n’a pas non plus eu l’occasion de faire l’expérience de la production off-Broadway bien accueillie qui a ouvert ses portes en 2001. Il est décédé en 1996 à 35 ans d’une dissection aortique causée par le syndrome de Marfan, une maladie génétique qui affecte le tissu conjonctif du corps.

Larson a écrit « Tick, Tick … Boom! » après que deux autres émissions sur lesquelles il travaillait se soient effondrées. L’une était une adaptation moderne de « La Bohème » de Puccini. Il avait écrit trois chansons, dont la chanson titre, « Rent », avec son collaborateur, Billy Aronson. Mais les visions de Larson et Aronson ne se sont pas concrétisées. Aronson voulait que le spectacle ait lieu dans l’Upper West Side yuppie. Larson voulait l’installer dans le quartier bohème du Lower East Side. Ils étaient à couteaux tirés.

L’autre émission s’appelait « Superbia ». Une comédie musicale tentaculaire et futuriste, elle visait la culture du divertissement contrôlée par les entreprises et abrutissante. Stephen Sondheim, qui s’était lié d’amitié avec Larson, trouvait la partition, un mélange de rock, de new wave, de techno et de Broadway, impressionnante. Le script ne l’était pas. « C’était insoluble », m’a dit Sondheim lorsque je l’ai interviewé pour mon livre de 2020, « Singular Sensation: The Triumph of Broadway ».

Playwrights Horizons a organisé un atelier, mais a ensuite abandonné le spectacle. Personne d’autre ne l’a ramassé. Les producteurs ont dit à Larson que c’était trop gros pour Off-Broadway et trop avancé pour Broadway.

« Jonathan a été dévasté par cela », a déclaré sa sœur Julie Larson au Post. « Alors il est allé travailler sur un spectacle qui n’était que lui, un piano et un groupe. Personne ne pouvait lui dire que c’était trop gros.

Inspiré par l’autobiographique « Swimming to Cambodia » de Simon Gray et « Talk Radio » d’Eric Bogosian – les deux one-man shows – Larson a conçu « Tick, Tick … Boom! » comme un monologue rock livré par un compositeur en difficulté nommé Jon. Il a écrit des chansons et des discours sur ses frustrations professionnelles, le diagnostic de VIH d’O’Grady, une relation tendue qu’il entretenait avec une danseuse, même son agent, qui avait cessé de retourner ses appels. Il l’appelait à l’origine « 30/90 », une référence à son 30e anniversaire imminent.

Leslie Odom Jr., Lin-Manuel Miranda et Karen Olivo lors de la soirée d’ouverture de « Tick, Tick … Boom! » en 2014..

Larson a invité Leacock dans son appartement délabré du quatrième étage de Greenwich Street pour écouter une cassette qu’il avait composée de ses chansons. « Vous vous asseyiez devant ses haut-parleurs et écoutiez, et il vous regardait directement le visage, essayant de comprendre votre réaction », a-t-elle déclaré. « C’était très intense. »

Leacock lui a dit que les chansons, pleines de colère et de déception, étaient formidables. Mais, a-t-elle ajouté: «Je comprends pourquoi vous ne voulez plus faire cela. Je ne comprends pas pourquoi vous le faites toujours. Larson a été pris de court. Le lendemain, il a téléphoné et lui a joué une chanson qu’il avait écrite pendant la nuit. Il l’a appelé « Pourquoi ». Cela résumait sa vie : il était le plus heureux d’écrire des émissions, et il continuerait à le faire, qu’elles soient produites ou non.

« Il y avait un sentiment que le temps passait », a déclaré Julie Larson. « Mais, honnêtement, je ne pense pas qu’il ait jamais sérieusement envisagé de faire autre chose. »

Second Stage, un petit théâtre à but non lucratif, a produit une lecture mise en scène du spectacle, que Larson a rebaptisée «BoHo Days». Lorsque Robyn Goodman, la directrice artistique du théâtre, a rencontré Larson, il lui a dit : « Je vais ramener le rock ‘n’ roll à Broadway.

Jonathan Larson et Victoria Leacock dans la production originale.Victoria Leacock Hoffman

« Il n’était pas arrogant à ce sujet », a déclaré Goodman au Post. « Il le pensait vraiment. Il était obsédé, d’une manière merveilleuse.

Larson a insisté pour jouer le spectacle lui-même. Et c’était un problème. Les chansons étaient bonnes, mais le script était flou. Goodman voulait engager un acteur pour jouer Jon. De cette façon, Larson pourrait se concentrer sur la narration. Larson a refusé. C’était sa vie, et il voulait la jouer. Après la lecture, Second Stage a abandonné « BoHo Days ».

Mais Jeffrey Seller, un aspirant producteur travaillant comme booker dans un bureau de production de Broadway, a assisté à une représentation de « BoHo Days ». Cela l’a fait pleurer. « Voici un homme qui racontait l’histoire de sa vie que je pensais être l’histoire de ma vie, et la racontait dans une langue vernaculaire musicale qui me donnait la chair de poule », m’a-t-il dit pour « Singular Sensation ».

Le lendemain, Seller a écrit une lettre à Larson : « Votre travail – musique, paroles et paroles – a un pouvoir émotionnel et une résonance que j’ai rarement expérimentés au théâtre. Vous êtes également perspicace, perspicace et très drôle. Il a ajouté: « Comme vous, je veux faire de grandes choses au théâtre. »

Affiche pour la production originale. Affiche du nouveau film sur Netflix.Netflix

Quelques jours plus tard, ils se sont rencontrés pour prendre un verre dans un bar près de l’université de New York. Seller, qui produirait un jour « Hamilton », a été frappé par la détermination de Larson à amener la musique contemporaine à Broadway. « Il était en mission pour changer le monde », se souvient Seller.

Avec Second Stage hors de la photo, Leacock est intervenu pour produire le spectacle – maintenant sur son troisième titre, « Tick, Tick … Boom! » – à la porte du village. Au cours des répétitions techniques, ils ont appris qu’une de leurs amies proches, Pam Shaw, avait contracté le sida. Une autre amie, Alison « Ali » Gertz, l’une des premières hétérosexuelles à admettre publiquement qu’elle était atteinte du sida, devenait de plus en plus malade. Et ils ont découvert qu’un autre ami, Gordon Rogers, était séropositif. (Tous les trois sont morts du SIDA. Matt O’Grady, quant à lui, n’a jamais développé le SIDA et est toujours en vie.)

« Nous étions passés d’une crise à un fléau », a déclaré Leacock. « Et il était évident pour Jonathan que la palette de ‘Tick’ n’était tout simplement pas assez grande pour faire face au cauchemar que nous vivions. »

Lorsqu’il a terminé sa course à la porte du village, Larson est retourné à « Rent ». Aronson, son partenaire d’écriture dans la série, a accepté de le laisser faire seul. Il a écrit une scène sur un groupe de soutien contre le sida. Il a nommé trois des personnages de la scène Ali, Pam et Gordon.

Le réalisateur Lin-Manuel Miranda sur le plateau de tournage de « Tick, Tick … Boom! » en 2020.GC Images

Cinq ans plus tard, « Rent » était en répétition au New York Theatre Workshop, avec Jeffrey Seller comme l’un de ses producteurs. Après la répétition générale du 24 janvier 1996, Larson, qui ne se sentait pas bien et s’était rendu à deux reprises aux urgences, est retourné dans son appartement de Greenwich Street (ses étagères encombrées, sa douche dans la cuisine et son clavier près de la fenêtre sont méticuleusement recréés dans le film).

Vers 00h30 le 25 janvier, il a mis la bouilloire et s’est effondré. Son aorte s’était déchirée. Son colocataire l’a retrouvé mort sur le sol de la cuisine à 3h30 du matin

Après que « Rent » soit devenu une sensation mondiale, les producteurs ont regardé tout ce que Larson avait écrit. Goodman et Leacock voulaient produire « Tick, Tick … Boom! » Les parents de Larson étaient d’accord, mais pas sa sœur. « Cela aurait été trop douloureux comme un one-man show », a-t-elle déclaré. « Je ne me sentais pas bien que quelqu’un soit là-haut pour jouer Johnny. »

Goodman et Leacock ont ​​fait appel à David Auburn, un dramaturge lauréat d’un Tony Award, pour réécrire le scénario. Il a ajouté deux personnages. L’un était basé sur Matt O’Grady; l’autre sur le danseur que Larson sortait en écrivant « Tick, Tick … Boom! » En tant que pièce de chambre à trois caractères, c’était « charmant », a déclaré Julie Larson.

Andrew Garfield et Alexandra Shipp co-star dans le nouveau film.Netflix

Elle est satisfaite du film de Miranda, pour lequel elle reçoit le crédit de producteur exécutif.

« Tic, Tic… Boum ! » est « toujours teinté d’émotions compliquées », a-t-elle déclaré, mais le film « met magnifiquement en évidence la confiance infinie et le désespoir absolu d’un artiste, et le vacillement entre les deux ».