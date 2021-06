Tick ​​musical de Lin-Manuel Miranda, Tick… ​​Boum ! La bande-annonce présente Andrew Garfield en tant que scribe de RENT Jonathan Larson

in

Alors que RENT reste une partie bien-aimée de l’histoire du théâtre musical, Tick, Tick… Boom! a également été écrit par le regretté compositeur Jonathan Larson. L’histoire est autobiographique, l’histoire tourne autour d’un écrivain de théâtre musical en difficulté essayant de réussir à New York en 1990. La comédie musicale solo a été entièrement adaptée sur scène en 2001, des années après la mort de l’écrivain en 1996. Et maintenant, nous J’obtiendrai une version cinématographique avec Lin-Manuel Miranda derrière la caméra et mettant en vedette des talents de tueur.

Cette première séquence de Tick, Tick… Boom! est limité, mais montre la vision plus grande que nature que Lin-Manuel Miranda apporte à la comédie musicale à venir. À l’origine, nous avons été présentés à Jonathan Larson d’Andrew Garfield et à ses amis bohèmes, essayant simplement de rester à flot à New York à la fin du millénaire. Mais finalement, les choses commencent à devenir magiques, Garfield ayant des visions d’équipes musicales au fond d’une piscine.

