Ticket to Earth: un drame de science-fiction passionnant qui doit maintenant figurer sur votre liste de lecture [Android Game of the Week]

Développé et publié par Robot Circus en 2017, Ticket to Earth n’est pas nouveau. Pourtant, après avoir découvert ce bijou grâce à Play Pass, je me sens désormais obligé de parler à tout le monde de ce hit que vous avez probablement manqué.

Ticket to Earth s’ouvre sur un conflit colonial interstellaire. La profondeur de l’histoire m’a pris par surprise, avec une intrigue captivante qui m’a tout de suite attiré. 90 ans avant l’ouverture du jeu, les humains ont voyagé sur une planète de 10 ans à la recherche d’une ressource appelée Nitrium. Après avoir frappé de l’or proverbial sur un monde extraterrestre, une opération minière a été établie et New Providence est née.

Rose rêve de pouvoir un jour monter à bord du vaisseau qui la mènera sur Terre.

Avancez vers le présent, et nous assumons maintenant le rôle de Rose. Pas assez chanceuse pour être née dans la classe dirigeante qui domine New Providence, Rose rêve de pouvoir un jour monter à bord du vaisseau qui peut l’emmener sur Terre. Mais les billets pour le voyage de 10 ans à bord du Martian Princess sont exorbitants, et la réalité dans la ville de Rose est que les gens du commun ne sortiront jamais de New Providence.

La hiérarchie sociale de Ticket to Ride joue un rôle majeur dans la création de l’atmosphère du jeu. Habitée par une poignée de riches seigneurs, de nombreux autres travailleurs sous contrat et une armée de robots, New Providence frappe près de chez elle avec son histoire d’inégalité de classe et de société au bord de l’effondrement.

Vous voudrez regarder celui-ci se dérouler par vous-même, donc je n’entrerai pas dans beaucoup plus de détails que cela, mais ce que je peux dire, c’est que Ticket to Ride respire positivement le style. Son esthétique est un mélange de futur-punk et de vaporwave, complétée par une fabuleuse palette de couleurs et une bande-son vraiment tueur. Au moment d’écrire ceci, je n’ai pas encore été en mesure de trouver la bande-son disponible sur aucun service de streaming ou YouTube, ce qui est légitimement une tragédie.

Le cadre n’est que la cerise sur le gâteau, cependant, et nous ne pouvons pas ignorer les fondations qui rendent Ticket to Earth si amusant. Tombant dans un échantillon unique de quelques genres différents, Ticket to Earth combine des éléments de RPG stratégiques au tour par tour avec une correspondance de couleurs déroutante pour créer un gameplay frais et enrichissant. Je ne décrirais pas exactement le système de combat comme simple (j’ai déjà raté pas mal de rencontres), mais les tutoriels et la progression du jeu sont très conviviaux, vous comprenez donc rapidement les choses.

Imaginez les échecs, mais le tableau change après chaque coup que vous et votre adversaire faites.

Le jeu se joue à travers des missions qui peuvent être aussi simples que tuer tous les ennemis pour des approches plus nuancées comme survivre à cinq tours parmi quelques autres archétypes généraux. Dans chaque rencontre, vous jouerez sur des carreaux de grille colorés qui correspondent à différentes capacités. Les tuiles violettes se rapportent à la capacité «œil», les jaunes à «main», rouges à «cœur», et ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous vous déplacez sur la grille, les tuiles que vous avez dépassées seront remplacées par de nouvelles tuiles, ce qui maintient le mouvement en continu et vous oblige à réévaluer continuellement vos mouvements possibles. Imaginez les échecs, mais avec quatre couleurs au lieu de deux, et le motif sur le plateau change après chaque mouvement que vous ou votre adversaire faites.

Voici la partie délicate; vous pouvez vous déplacer continuellement le long des carreaux de n’importe quelle couleur tant qu’ils se touchent, y compris les diagonales, en traçant une ligne entre votre personnage et l’endroit où vous voulez vous retrouver. Cela accomplit deux tâches si vous le planifiez correctement. Premièrement, vous vous placez dans une position stratégique qui vous favorise par rapport à vos ennemis. Deux; en marchant sur une couleur donnée, vous chargez également la capacité correspondante de cette couleur. Par exemple, si vous voulez recharger votre capacité “oeil” équipée, vous devez marcher sur au moins cinq tuiles violettes pour obtenir suffisamment d’énergie pour activer cette capacité.

Dans la mode RPG typique, vous pouvez améliorer diverses capacités au fur et à mesure que vous progressez, vous permettant d’essayer une variété de compétences différentes et de personnaliser votre style de jeu en fonction de vos préférences. En plus de cela, vous aurez également accès à un arbre de compétences qui débloque des bonus passifs, comme une plus grande force de base ou plus de points de santé. Il y a aussi des types d’ennemis à garder à l’esprit, car certains ennemis sont plus faibles ou plus résistants à certains types d’attaques.

Le système de combat est complexe de la meilleure façon, avec de nombreuses facettes pour garder les joueurs engagés et penser constamment à de nouvelles stratégies. J’ai trouvé cela assez difficile, mais soyez assuré qu’il existe un paramètre de difficulté plus décontracté pour ceux qui le souhaitent. Chaque mission comprend également trois sous-objectifs optionnels, qui vous rapporteront de plus grandes récompenses si vous êtes en mesure de les compléter. Naturellement, ces sous-objectifs sont plus difficiles à réaliser que l’objectif principal. Pourtant, le jeu comprend une fonctionnalité pratique qui vous permet de rejouer à volonté n’importe quelle mission terminée.

Si vous manquez une entrée, vous la paierez cher

Mais attendez, il y a plus! L’interface utilisateur et les commandes de Ticket to Earth sur mobile sont faciles à naviguer et intuitives. Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir besoin d’une manette pour tirer le meilleur parti de ce jeu. Il y a eu une poignée de fois où j’ai manqué une entrée pendant le combat, et mon garçon, ai-je payé cher ces entrées manquées. Cependant, vous pouvez activer un paramètre qui vous demandera de confirmer chaque mouvement avant son exécution, ce qui pourrait vous éviter de faire accidentellement les mêmes erreurs que moi. Même ainsi, ces entrées manquées étaient rares pour moi, et je ne les considérerais guère comme un problème.

Cela n’arrive pas souvent, mais j’ai du mal à trouver des points à améliorer avec Ticket to Earth. Si j’avais joué au jeu tel qu’il a été initialement publié, au format épisodique, vous pouvez parier que j’aurais fait rage contre lui. Je méprise les calendriers de sortie épisodiques, et cela vient de quelqu’un qui adore la série Life is Strange (je l’ai détestée alors aussi, croyez-moi!). Mais le jeu est maintenant terminé et tous les épisodes sont inclus dans le jeu de base, donc c’est heureusement un point discutable.

Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à ne pas aimer dans Ticket to Earth. Ai-je mentionné qu’avec les 4 épisodes combinés, vous obtiendrez probablement plus de 20 heures de jeu avec Ticket to Earth? Et malgré son apparence, son son et son jeu, cela n’a pas trop chauffé mon ancien Galaxy S9 non plus. Alors, imaginez à quel point il fonctionnera sur votre OnePlus 9. À 4,99 $, ce titre mobile premium est déjà une bonne affaire, et il est gratuit pour les abonnés Play Pass. Alors s’il vous plaît, je vous en supplie; jouez à ce jeu stellaire!

Ticket pour la Terre

Un RPG de puzzle qui vous gardera accro pendant des heures

Ticket to Earth regorge d’une intrigue fascinante et d’un gameplay addictif et stimulant enveloppé dans une bande-son esthétique et excitante super cool.