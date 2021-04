“ Ticket To Ride ”: les Beatles font un voyage “ effronté et radical ”

«Cheeky» et «radical» sont deux des mots utilisés par Paul Mccartney décrire Les Beatles‘approche d’une chanson qui est devenue leur dernière entrée au classement des singles britanniques pour la semaine du 15 avril 1965. «Ticket To Ride», qui est rapidement passé au Billboard Hot 100 le 22 mai.

le Lennon-La chanson de McCartney a été enregistrée au Studio Two d’Abbey Road le 15 février, avec George Martin produisant et Norman Smith Engineering. Le jour de la sortie de «Eight Days A Week» aux États-Unis, le groupe a travaillé sur «Ticket To Ride» comme l’une des trois chansons de cet après-midi, qui seraient toutes incluses dans leur deuxième long métrage, réalisé par Richard Lester.

Lorsque “Ticket To Ride” est sorti sur Capitol aux États-Unis, le communiqué de presse qui l’accompagnait déclarait que la chanson était “de la sortie de United Artists Eight Arms To Hold You. Pendant longtemps, ce fut le titre de travail de la photo connue et aimée sous le nom de Help !, qui sortit fin juillet, juste avant le nouvel album du groupe du même nom.

Les Beatles annoncent le boom de la vidéo

Dans le film, «Ticket To Ride» est la bande originale de plans des Beatles sur les pistes de ski d’Obertauern en Autriche. Les scènes ont été filmées juste un mois après l’enregistrement de la chanson, dans un style vérité qui a clairement inspiré les clips vidéo devenus si répandus dans les années 1980, suite à l’essor de MTV.

La chanson marque un changement radical dans les singles des Beatles: c’était leur premier à durer plus de trois minutes, en plus d’être plus complexe à la fois musicalement et dans son inspiration lyrique que ses prédécesseurs. RingoLes motifs de batterie, en particulier, sont très différents de ceux entendus sur un single pop classique.

La montée en puissance de l’overdub

Contrairement à beaucoup de leurs enregistrements précédents, où plusieurs prises étaient numérotées individuellement, «Ticket To Ride» et quelques autres morceaux de cette période ont été créés à partir d’une piste rythmique de base. Ils ont ensuite été soumis à de nombreux overdubs jusqu’à ce que tout le monde soit satisfait du résultat. Le fait que seules deux prises soient répertoriées ne représente pas avec précision le temps passé à perfectionner le master fini.

Le film promotionnel de la chanson, vu ci-dessus et tourné avec quatre autres aux Twickenham Film Studios en novembre 1965, a été une longue journée de travail pour toutes les personnes impliquées. Le tournage a commencé dans l’après-midi, et en plus du réalisateur Joe McGrath, qui dirigera plus tard The Magic Christian de 1969, avec Peter Sellers et Ringo Starr, il y avait quatre cameramen, un enregistreur du son et un éclairagiste. Ils ont travaillé jusqu’au petit matin du mercredi 24 novembre, date à laquelle dix extraits de cinq chansons différentes pouvaient être utilisés sur les marchés du monde entier.

Changer le tempo

McCartney, se souvenant des sessions d’Abbey Road pour «Ticket To Ride» et de la façon dont la fin de la chanson a été conçue, a déclaré: «Au lieu de finir comme le couplet précédent, nous avons changé le tempo. Nous avons repris l’une des répliques «Mon bébé s’en fiche», mais avons complètement modifié la mélodie.

«C’était quelque chose spécialement écrit pour le fondu, qui était très efficace mais c’était assez effronté et nous avons fait une fin rapide. C’était assez radical à l’époque.

