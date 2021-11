Nommez un autre groupe qui a sorti une reprise d’un Beatles classique que leur premier 45. C’est audacieux, et montre le genre de confiance musicale que Richard et Karen Carpenter avaient depuis le tout début. Richard avait 23 ans et Karen était encore une adolescente à 19 ans lorsque « Ticket to Ride » est sorti en tant que Charpentiers‘ premier single A&M. Mais la vérité est que l’album que nous considérons tous comme le Les débuts des menuisiers avait été publié plus tard en 1969 sous un nom différent; il n’a été modifié qu’à la suite du succès modéré de leur 45.

Écoutez Ticket To Ride dès maintenant.

C’est le jour de la Saint-Valentin 1970 que « Ticket to Ride » de Carpenters est entré dans le Billboard Hot 100 ; cinq semaines plus tard, il a atteint le n ° 54, avant d’entamer sa lente descente et sa sortie éventuelle de la liste des best-sellers. Six mois plus tôt, A&M Records avait sorti le premier album du duo, Offering, dont était extrait « Ticket to Ride ».

L’offre n’a pas réussi à figurer sur la liste des best-sellers, mais a finalement fait partie du palmarès des albums Billboard dans la semaine du 6 mars 1971, lorsque, suite au succès massif de Carpenters et de leur album Close to You, A&M a renommé la version précédente en Ticket To Ride, le sortir avec une nouvelle couverture, et lui a donné une nouvelle vie. Il reste le moins connu de leurs albums, et certainement l’un des plus sous-estimés.

L’album s’ouvre avec une voix de marque Richard et Karen a cappella, avec des harmonies exquises; en tant qu’ouverture d’album, « Invocation », d’à peine une minute, a une maturité bien au-delà de ce qu’un nouveau groupe tenterait normalement. Il est suivi de l’enjoué « Your Wonderful Parade », avec Richard au chant et Karen aux chœurs et aux harmonies. Cet album, contrairement à la plupart des albums de Carpenters, a les frères et sœurs qui partagent le chant principal ; plus tard, Karen prendrait normalement le poste.

Richard et John Bettis, qui faisaient à l’origine partie d’un groupe appelé Spectrum avec Carpenters, ont écrit « Your Wonderful Parade » et sept autres morceaux de l’album, dont la magnifique ballade « Someday » qui suit. C’est une autre piste qui dément la jeunesse et l’inexpérience relative des frères et sœurs. Imaginez que vous ayez acheté cet album en octobre 1969 et que vous soyez arrivé au troisième morceau et que vous ayez entendu le chant principal de Karen pour la première fois. Vous auriez été bluffé.

Une reprise du tube des Youngbloods « Get Together » est la suivante et elle est suivie d’une autre ballade de Karen, la composition solo de Richard « All of My Life ». La première face de l’album original se termine par Richard chantant « Turn Away ».

La face 2 s’ouvre sur leur single à succès, une reprise très singulière de ce Lennon et McCartney classique que les charpentiers s’approprient. « Don’t Be Afraid » de Richard est une tranche de fantaisie, mais il n’y a pas de mal à la fantaisie quand il est si bien arrangé et avec un bon refrain pour démarrer. « What’s The Use » est une autre voix principale de Richard et « All I Can Do » avec son ambiance jazz et l’excellente voix de Karen ne ressemble à rien d’autre que Carpenters ait jamais enregistré. C’est juste une chose de plus en faveur de cet album : ils n’ont pas eu peur d’expérimenter et d’essayer des choses avec l’enthousiasme d’une (relative) jeunesse.

« Eve » n’est qu’une autre magnifique voix principale de Karen qui est un indicateur du futur son de Carpenters. Buffalo Springfield était l’un des groupes les plus créatifs de la côte ouest et la voix principale de Richard sur Neil Young« Nowdays Clancy Can’t Even Sing » de ‘s est bon, mais ce sont les harmonies qui font que ça passe de l’ordinaire à quelque chose de très spécial. Lorsque Karen entonne «chante» dans les chœurs avec le piano électrique de Richard, c’est presque magique. Pour finir, un autre vocal a cappella sur « Benediction » complète parfaitement l’un des premiers albums les plus assurés d’un artiste majeur – même si le public n’a pas tout de suite saisi sa magie.

A part Richard et Karen, il n’y a pratiquement aucun autre musicien sur Ticket To Ride. Cela ne fait que souligner à quel point c’est un album fabuleux.

