Ticketmaster inclut le processus d’enregistrement des vaccins pour les concerts australiens

Crédit photo : Colin Lloyd

Ticketmaster Australia permet désormais aux fans de vérifier leur statut vaccinal lors de l’enregistrement.

Le nouveau procédé a été testé lors d’un match de cricket au Marvel Stadium, un stade de 53 000 places. 50% des fans qui ont assisté au match ont utilisé le nouveau processus d’enregistrement, que Ticketmaster a jugé réussi. Le jour de l’événement, les détenteurs de billets reçoivent un e-mail et un SMS les reliant à la page d’enregistrement COVID-19 du lieu.

« Nous nous concentrons sur la fourniture aux clients, aux sites et aux fans des innovations les plus simples et les plus sûres pour revenir à la magie du live », déclare Gavin Taylor, directeur marketing de Ticketmaster Australie. « Cette dernière intégration de certificat de vaccin, testée en partenariat avec Marvel Stadium, est un grand pas en avant pour ramener les fans en toute sécurité aux événements qu’ils aiment. »

Ticketmaster Australia indique que son intégration de l’enregistrement COVID sera déployée sur d’autres sites dans les semaines à venir.

Cependant, tout le monde n’est pas satisfait de l’idée d’un « passeport pour les vaccins ». En novembre 2020, Ticketmaster a démenti les informations selon lesquelles il obligerait les fans à prouver qu’ils avaient un vaccin ou un test COVID-19 négatif à la BBC.

« Ticketmaster n’a pas le pouvoir d’établir des politiques concernant les exigences de sécurité/d’entrée, qui incluraient les vaccins ou les protocoles de test », a déclaré un porte-parole de Ticketmaster à la BBC. « C’est à la discrétion de l’organisateur de l’événement. Ticketmaster continue de travailler avec les organisateurs d’événements sur toutes les mesures de sécurité COVID, et il appartiendra à chaque organisateur d’événements de définir les exigences futures, en fonction de leurs préférences et des directives de santé locales. »

Ces « directives de santé locales » sont la principale différence entre ce que Ticketmaster a déclaré à la BBC (Royaume-Uni) et ce qui se passe en Australie. L’Australie a mis en place certaines des mesures de verrouillage les plus strictes pour empêcher la propagation du coronavirus.

Par exemple, à Victoria et au Queensland, les salles de concert ne peuvent être ouvertes que pour les participants et le personnel entièrement vaccinés ou exemptés. L’Australie-Méridionale fonctionne actuellement sous des restrictions de niveau 1, ce qui signifie que les sites sont limités à 75 % pour les événements assis et à 50 % pour les événements debout.