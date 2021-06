Ticktum a tort de tenter une passe à trois larges, règle des stewards · .

Dan Ticktum était à blâmer pour la collision de trois voitures lors de la course principale de Formule 2 à Bakou, car il n’y avait pas assez de place pour que le laissez-passer fonctionne, ont déclaré les commissaires sportifs.

Un Ticktum peu impressionné, qui s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes et deux points d’approbation sur sa licence, a qualifié la décision de « plus que ridicule ».

Le pilote Carlin a plongé à l’intérieur de Theo Pourchaire et Marcus Armstrong au virage trois au premier tour. Le trio a pris contact, et tandis que Ticktum a pu continuer les deux autres se sont retirés.

Ticktum a déclaré qu’Armstrong l’avait laissé, lui et Pourchaire, entre eux trop peu de place pour prendre le virage.

« Les voitures devant [turn three] freiné si tôt que je suis allé chercher l’écart », a déclaré Ticktum. « La voiture de droite a bien serré la voiture au milieu, ce qui m’a ensuite laissé sans place. La voiture au milieu est en fait entrée en contact avec la voiture à l’extérieur avant que j’aie fait le moindre contact.

« Obtenir une pénalité de 10 secondes pour cela est plus que ridicule, mais tout est arrivé maintenant. Le rythme était obscène, donc je pense vraiment que j’aurais pu gagner aujourd’hui.

Les stewards ont expliqué pourquoi ils tenaient Ticktum pour responsable de l’accident. « Voitures 17 [Armstrong], dix [Pourchaire] et cinq [Ticktum] approche du virage deux avec la voiture 17 sur la droite et devant la voiture 10, qui était au milieu et devant la voiture cinq.

“La voiture cinq avait une visibilité des deux voitures devant lui et à sa droite alors qu’il approchait du virage deux, sachant

il n’y avait pas de place pour plus de deux voitures pour prendre le virage côte à côte. Il maintint sa position, sachant que l’espace dans lequel il se trouvait allait inévitablement disparaître au sommet. La voiture cinq était entièrement responsable du contact ultérieur.

Verschoor a heurté la pénalité de ViscaalTicktum était l’une des sept infligées par les commissaires sportifs à la suite d’une course semée d’incidents.

Le vainqueur de la pole Liam Lawson a écopé d’une pénalité de 10 secondes et de deux points de pénalité pour avoir forcé Pourchaire à sortir de la piste à la sortie du premier virage au départ. Lawson “a fait une sortie de piste à l’intérieur du premier virage à la sortie et, alors qu’il était hors piste, a forcé la voiture 10 encore plus loin et dans la sortie de la voie des stands”, ont déclaré les commissaires. Richard Verschoor a reçu la même sanction pour s’être écrasé dans le dos de Bent Viscaal au premier virage.

Deux pilotes ont écopé de pénalités pour violation de la voie des stands. David Beckmann s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir omis de s’engager complètement sur la voie rapide, la longeant avec deux roues sur la voie lente. Oscar Piastri a été pénalisé de 10 secondes après que son équipe Prema l’a fait signe de se placer sur le chemin de Felipe Drugovich.

Alessio Deledda a été tenu responsable de deux infractions, lui infligeant un total de quatre points de pénalité. Les commissaires ont blâmé le pilote HWA pour une collision avec Guilherme Samaia et l’ont pénalisé pour avoir mis trop de temps à permettre au vainqueur de la course Juri Vips de le doubler. Les commissaires ont déclaré que Deledda « s’est déplacé d’une manière dangereuse qui aurait pu provoquer un incident important ».

