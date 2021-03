Ticktum attribue le choc de Piastri à l’erreur de la recrue et à la conception de la piste

Après une collision changeante de course dans les derniers tours de la Formula 2 Feature Race, Dan Ticktum résume son affrontement avec Oscar Piastri à une «erreur de rookie» de la part de son rival.

Au tour 30 sur 32, Ticktum et Piastri sont venus aux mains au virage 2 alors que le Britannique continuait sa charge jusqu’à une éventuelle deuxième place derrière le vainqueur Guanyu Zhou.

La collision a fait tourner Piastri alors qu’il tentait de maintenir sa position à l’extérieur du virage 1, qui devient l’intérieur du virage 2 sur le circuit de Sakhir.

Le moment où la fortune d’Oscar Piastri a été renversée 😱 L’Australien s’est retiré de la course à la vedette suite à cette collision avec Dan Ticktum 💥 # BahrainGP 🇧🇭 # F2 pic.twitter.com/x0jUwD1NFh – Formule 2 (@ Formula2) 28 mars 2021

Le champion en titre de la FIA de Formule 3 n’a pas pu maintenir son moteur en marche, stoppant la course après avoir remporté la deuxième course Sprint la veille.

Ticktum a expliqué ce qui s’est passé lors de la conférence de presse d’après-course: «Je suis sûr que lorsque cette piste a été conçue, un groupe de concepteurs de piste s’est réuni pour concevoir le virage qui pourrait causer le plus de crashs et d’incidents. Tout le monde entre très vite et essaie ensuite de se préparer pour le prochain.

«Ce n’est qu’un virage propice aux accidents», a poursuivi Ticktum, après avoir été impliqué dans un incident dans chacune des courses de sprint auparavant dans le premier complexe.

«De mon côté, j’étais en avance sur lui», a-t-il ajouté. «Il m’a juste coupé et j’ai réagi très vite pour attraper la voiture. J’aurais pu très facilement être envoyé en pirouette, puis j’espérais que je n’avais pas eu de crevaison.

«Je n’ai pas vu les cartes embarquées et je n’ai vu aucun angle, mais cela m’a semblé être une erreur de recrue de sa part pour être honnête … Je ne veux plus vraiment commenter ça, mais c’était malheureux pour lui [Piastri] vraiment. »

Des recrues dont Piastri et Liam Lawson ont déjà eu un impact sur le championnat de Formule 2 de cette saison.

GrandPrix247 a demandé à Ticktum s’il s’attendait à ce que les recrues soient dans le combat pour le titre si tôt, ce à quoi il a répondu: «Une fois que vous avez atteint ce niveau, ce sont des recrues, mais ce n’est pas le cas, si cela a du sens. Ils ont eu une carrière assez longue et beaucoup d’expérience dans d’autres catégories. Je pense que F2 récompense définitivement l’expérience, mais si vous êtes une recrue et que vous vous qualifiez bien, je pense qu’ils ont toutes les chances.

«Il y a quelques petites choses que nous, les pilotes plus expérimentés, avons dans nos manches, mais dans le tour, ils peuvent être aussi rapides que nous car ils ont une bonne voiture. Il y a quelques éléments sur les pneus qui aident [after a year of experience] mais il y a probablement 10 personnes capables de gagner cette année.