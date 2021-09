TicWatch Pro S rebajado 70€

in

Una de las principales caractéristiques de los modelos de TicWatch es que son relojes inteligentes que cuenta con sistema operativo Wear OS de Google. Esto nos abre un montón de opciones a la hora de usar los distintos servicios y aplicaciones del gigante buscador. Es decir, vamos a poder usar Google Pay para realizar pagos, es compatible with Google Fit, Google Maps, e incluso Podemos acceder a Google Play para instalar otras apps en el reloj.

Todo lo que le puedes pedir a un smartwatch

Pero eso no es todo, ya que el TicWatch Pro S es un modelo que cuenta con 1 Go de RAM para poder ejecutar todas estas herramientas de la manera más fluida posible. Un modelo ideal para los más deportistas, puesto que y compris GPS para controlar los datos de nuestros entrenamientos en tiempo real sin necesidad de llevar el móvil encima, para aquellos que quieran controlar ciertos aspectos de su salud, los que no quieran estar cada día cargando su reloj o aquellos que busquen un reloj diseñeligente a contract .

Pour lo tanto, se trata de un completeísimo smartwatch que resulta muy atractivo para todo tipo de usuarios. Un reloj capaz de medir el nivel de oxígeno en sangre, monitorizar nuestra frecuencia cardíaca, calidad del sueño, nivel de estrés, etc. También es important indicar que este modelo cuenta con certificado IP68 que le convierte en un reloj resistente al agua, por lo que podemos llevarlo sin problema mientras hacemos deporte, nos duchamos o incluso vamos a nada a la piscina.

Este TicWatch Pro S destaca por contar con una technologie de doble capa y dos modos de pantalla. Un modo inteligente que da unos dos días de duración de la batería y el modo esencial que nos permite usar el reloj hasta 30 días sin tenerlo que cargar. Par supuesto, il est équipé de la technologie NFC pour pouvoir réaliser des opérations sur le reloj et l’application Google Pay.

Descuentazo para el TicWatch Pro S

El precio de este increíble smartwatch es de tan solo 259,99 euros, un precio más que ajustado teniendo en cuenta su gran diseño, calidad de los materiales y prestaciones. No obstante, ahora es posible conseguirlo en Amazon con un gran descuento del 27%, lo que supone un ahorro de 70 euros en su compra.

Por lo tanto, el precio final en oferta para este TicWatch Pro S es de tan seul 189,99 euros. Un producto que además, es vendido y enviado directamente por el propio Amazon y que ofrece un plazo de entrega de tan solo un dia para los clientses Amazon Prime y tres días naturales para el resto. En ambos casos, es posible recibir el reloj en casa de forma totalmente gratuitement.