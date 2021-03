TicWatch Pro S vs TicWatch Pro (2020): Lequel devriez-vous acheter?

Une mise à niveau médiocre

TicWatch Pro S

Désuet et trop cher

TicWatch Pro (2020)

Le TicWatch Pro S est une version mise à jour du TicWatch Pro (2020). Bien qu’un meilleur processeur et plus de nouvelles fonctionnalités auraient été bien, cela ne s’est pas produit cette fois. Il y a quelques améliorations décentes, mais rien de particulièrement époustouflant. Mobvoi a actualisé certaines de ses applications existantes, ajouté quelques nouvelles applications et lancé le suivi VO2 max.

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité / du sommeil Durabilité de niveau militaire Affichage double couche VO2 Max et applications améliorées

Les inconvénients

Ancien processeur Même autonomie de la batterie

Le TicWatch Pro 2020 a peut-être été impressionnant lors de sa première sortie, mais il y a eu de nombreuses mises à niveau depuis. Il offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que le nouveau TicWatch Pro S, notamment le GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité / du sommeil, un écran à double couche et une durabilité de niveau militaire.

Avantages

GPS, HRM, NFC Suivi de l’activité / du sommeil Durabilité de niveau militaire Écran double couche

Les inconvénients

Pas de suivi VO2 max Manque les dernières mises à jour

TicWatch Pro S vs TicWatch Pro (2020) Petites améliorations

Certaines marques peuvent vous venir à l’esprit lorsque vous commencez à rechercher la meilleure smartwatch Android. Bien que Mobvoi ne soit peut-être pas en tête de liste, les nouveaux TicWatch Pro S et Ticwatch Pro (2020) sont deux options à considérer. Lorsqu’une mise à niveau intervient, il est naturel de s’attendre à de nouvelles fonctionnalités et à des performances améliorées. Mobvoi accomplit le premier mais échoue au second.

Vous obtiendrez plus de fonctionnalités si vous choisissez le TicWatch Pro S, mais il n’a pas grand-chose d’autre à offrir. Vous obtenez le même processeur obsolète, ce qui est décevant sur le plan des performances. Si vous pouvez vivre avec cela, les nouvelles fonctionnalités amélioreront votre expérience de suivi de la santé et de la forme physique.

Le TicWatch Pro S fait un effort mais rate la cible

Source: Mobvoi

Au moment de sa sortie, la TicWatch Pro (2020) était une montre intelligente assez impressionnante. Lorsqu’un successeur arrive, vous avez certains espoirs pour ce que cela pourrait être. Malheureusement, la sortie du TicWatch Pro S est au mieux anti-climatique. Si vous aimez les applications nouvelles et actualisées, ce n’est pas un buste total. Bien qu’à ce prix, nous espérions plus que cela. La plus grande déception est l’absence de nouveau processeur. Le TicWatch Pro S exécute le même processeur obsolète que le TicWatch Pro (2020), qui est le Snapdragon Wear 2100 /

Même quand même, il peut éventuellement être considéré comme l’une des meilleures smartwatches TicWatch pour les quelques mises à niveau qu’il offre. En apparence, il est fondamentalement identique au prédécesseur. Il est livré dans un boîtier robuste de 45 mm avec l’écran double couche emblématique de la société. La durabilité de qualité militaire garantit que la montre peut résister à des conditions extrêmes sans subir de dommages.

TicWatch Pro S TicWatch Pro (2020) Dimensions 45x45x12,6 mm 45x45x12,6 mm Écran 1,39 « AMOLED, 400×400 + FSTN 1,39 » AMOLED, 400×400 + FSTN Capteurs HRM, accéléromètre, gyroscope, capteur magnétique, capteur de lumière ambiante AHRM, acéléromètre, gyroscope, magnétique capteur, capteur de lumière ambiante Autonomie de la batterie Mode intelligent: 2-5 jours

Mode essentiel: 30 jours Mode intelligent: 2-5 jours

Mode Essentiel: 30 jours Processeur Snapdragon 21100 Snapdragon 4100 Résistance à l’eau IP68 + piscine IP68 GPS embarqué ✔️ ✔️ Paiements mobiles ✔️ ✔️ Durabilité de niveau militaire ✔️ ✔️ Vo2 Max ✔️ ❌

Alors, de quel genre de mises à niveau parlons-nous? La société affirme que le TicWatch Pro S offre un meilleur suivi de la condition physique, de la santé et du sommeil. L’une des nouvelles fonctionnalités est TicBreathe, qui suit vos habitudes de sommeil, votre fréquence cardiaque et vous permet de vous détendre grâce à des séances de respiration. Un autre avantage est TicHearing, qui mesure le bruit ambiant allant de 30 dB à 120 dB. Votre montre vous alertera des bruits susceptibles d’endommager vos organes auditifs et votre système nerveux.

Certaines des applications existantes ont été actualisées. Par exemple, TicExercise 3.0 dispose désormais d’un compteur de tours en cours d’exécution, d’un suivi Vo2 Max pendant les courses, d’un indicateur de plage de fréquence cardiaque amélioré et d’une interface utilisateur mise à jour. Vous apprécierez également que TicSleep 2.0 est désormais conçu pour fournir des conseils de sommeil et des rapports de sommeil hebdomadaires.

Si vous êtes familier avec les modèles précédents de TicWatch Pro, vous bénéficierez des mêmes fonctionnalités sur le nouveau TicWatch Pro S.Certains exemples incluent le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité / du sommeil avec Google Fit, les paiements NFC. avec Google Pay et Google Assistant. La batterie est également de la même taille que la TicWatch Pro (2020), elle peut donc durer de 2 à 5 jours en mode Smart et jusqu’à 30 jours en mode Essential.

Le TicWatch Pro (2020) était amusant tant qu’il a duré

Source: Android Central

Le TicWatch Pro (2020) est une version améliorée du TicWatch Pro original. Il a été l’un des premiers à proposer un design avec une durabilité de qualité militaire. Il a également été mis à niveau pour offrir deux fois la RAM à 1 Go. Cette performance améliorée par rapport à son prédécesseur. Il s’agissait d’une amélioration décente lors de sa sortie, mais à mesure que le processeur Snapdragon Wear 2100 continue de vieillir, il devient moins impressionnant.

Il n’y a pas beaucoup de différences à signaler en ce qui concerne la conception. C’est le même que le TicWatch Pro S avec un boîtier de 45 mm et un écran double couche. L’espérance de vie de la batterie reste également la même. Vous aurez 2 à 5 jours en mode intelligent et jusqu’à 30 jours d’autonomie pour utiliser le mode essentiel. Il faut débattre du nombre de personnes qui utilisent réellement le mode Essentiel. Il arrête la plupart des fonctionnalités que vous utilisez quotidiennement et ne vous montre que l’essentiel, mais il est utile si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie.

Vous bénéficiez des mêmes acteurs clés en matière de suivi de la santé et de la condition physique. Le TicWatch Pro (2020) dispose également d’un GPS intégré, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un suivi de l’activité / du sommeil, de Google Assistant et de Google Pay. Si les mises à niveau manquantes ne vous dérangent pas, ce n’est pas une mauvaise montre. Cependant, avec le temps, des options plus récentes et meilleures continueront de dominer cet ancien appareil.

TicWatch Pro S contre TicWatch Pro (2020) Lequel devriez-vous acheter?

Si vous deviez choisir entre le TicWatch Pro S et le TicWatch Pro (2020), vous tireriez plus du TicWatch Pro S. Cela dit, vous n’obtiendrez pas beaucoup plus. Quelques fonctionnalités et mises à niveau ici et là sont intéressantes, mais les performances ne seront pas beaucoup meilleures.

Compte tenu du prix, vous vous attendez à ce que le TicWatch Pro S ait au moins le processeur Snapdragon Wear 3100, sinon le plus récent chipset 4100. C’est toujours meilleur que le TicWatch Pro (2020) sans aucun doute, mais il est loin d’être aussi bon qu’il pourrait l’être. Si les nouvelles fonctionnalités suffisent à vous influencer, alors vous serez peut-être satisfait du TicWatch Pro S.

Une mise à niveau médiocre

TicWatch Pro S

Améliorations subtiles

Le TicWatch Pro S est un pas dans la bonne direction lorsque vous le comparez à l’original TicWatch Pro 2020. Ne vous attendez à rien de très différent, mais il y a quelques améliorations intéressantes ici et là.

Désuet et trop cher

TicWatch Pro (2020)

Il est temps de mettre à niveau

Alors que le TicWatch Pro (2020) ressemble beaucoup au nouveau TicWatch Pro S, certaines fonctionnalités clés manquent. Vous n’aurez pas de suivi VO2 max, pour les débutants, vous n’aurez pas non plus les applications actualisées ou nouvelles que Mobvoi a ajoutées.

