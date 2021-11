Tidal lance un forfait gratuit, des paiements directs aux artistes et plus encore

Tidal apporte des changements majeurs à son service. Un niveau gratuit financé par la publicité arrive – aux côtés des paiements directs aux artistes.

Le plan Tidal Free est maintenant disponible aux États-Unis uniquement. Tidal dit qu’il offre un accès à l’ensemble du catalogue musical « avec des interruptions limitées ». La qualité du streaming est également supérieure à 160 kbps. Outre le plan gratuit nouvellement introduit, Tidal a également apporté quelques modifications à ses offres payantes.

Tidal a mis à niveau son plan standard pour inclure un son sans perte et haute résolution – pour mieux concurrencer Apple et Amazon. Ce plan s’appelle Tidal HiFi et commence à 9,99 $/mois avec une qualité audio allant jusqu’à 1411 kbps. Il ajoute également l’écoute hors ligne, Tidal Connect et le flux My Activity.

Tidal HiFi Plus est un nouveau troisième plan qui coûte 19,99 $ par mois. Tidal dit que vous aurez besoin de HiFi Plus pour profiter de ses « formats sonores immersifs les meilleurs de sa catégorie », qui incluent les pistes audio Dolby Atmos et Sony 360. Les enregistrements MQA (Master Quality Authenticated) de Tidal ne sont également disponibles que pour les abonnés Tidal HiFi Plus.

Tidal rejoint SoundCloud avec des paiements directs aux artistes. Voilà comment cela fonctionne.

« À partir d’aujourd’hui, Tidal lancera des paiements mensuels directs aux artistes. Ce programme innovant donnera aux artistes accès à un flux de paiement supplémentaire, afin qu’ils puissent bénéficier directement de leurs plus grands fans sur TIDAL.

«Chaque mois, un pourcentage des frais d’abonnement des abonnés HiFi Plus sera dirigé vers leur artiste le plus diffusé, qu’ils verront dans leur flux d’activité. Ce paiement direct à l’artiste s’ajoute à ses redevances de streaming.

Tidal introduit également des redevances centrées sur les fans plutôt que de mettre l’argent des abonnés dans un pot géant.

« Dans ce nouveau modèle, les redevances attribuées aux abonnés HiFi Plus ne seront pas agrégées. Les redevances seront plutôt payées en fonction de l’activité de streaming réelle des abonnés individuels de HiFi Plus, par opposition à la méthode d’agrégation des flux acceptée par l’industrie, permettant aux fans de jouer un rôle plus important dans le succès de leurs artistes préférés.

Tidal dit qu’il travaille avec Square, l’application Cash et PayPal pour garantir que les artistes soient payés rapidement et efficacement. Vous vous souviendrez que Jack Dorsey a acheté Tidal à Jay-Z et est également PDG de Square et de Twitter.