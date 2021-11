Tidal lance un nouveau niveau gratuit, des paiements directs à l’artiste, plus

Tidal se réinvente aujourd’hui alors qu’il cherche à intensifier ses efforts pour affronter Apple Music et Spotify. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle lançait son tout premier niveau de musique gratuite, deux nouveaux niveaux HiFi, et plus encore. L’entreprise annonce également de nouvelles façons de rémunérer les artistes.

Dans un communiqué de presse, Tidal a annoncé un nouveau niveau gratuit exclusivement disponible aux États-Unis pour le moment. Ce niveau financé par la publicité donnera aux clients l’accès à l’intégralité du catalogue musical et des listes de lecture de Tidal avec des « interruptions limitées », ce qui fait vraisemblablement référence à des publicités.

Il existe également deux forfaits HiFi parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir, Tidal HiFi et Tidal HiFi Plus. Voici les détails:

TIDAL HiFi : À 9,99 $/mois, ce niveau offre un accès sans interruption à une qualité sonore HiFi. Avec TIDAL HiFi, les membres ont des capacités hors ligne, un accès à des fonctionnalités telles que TIDAL Connect et My Activity, qui fournissent des informations d’écoute quotidiennes individualisées.

TIDAL HiFi Plus : Pour 19,99 $/mois, HiFi Plus propose tout ce que propose le niveau HiFi, en plus de l’introduction de redevances centrées sur les fans et de paiements directs à l’artiste. HiFi Plus continuera également de fournir un accès aux meilleurs formats de son immersif (Dolby Atmos Music & Sony 360 Audio Recordings) et Master Quality Authenticated (MQA), ainsi qu’un accès anticipé aux offres exclusives et aux fonctionnalités futures.

L’une des clés de la refonte de Tidal aujourd’hui est un système de paiement qui garantit que les artistes sont payés équitablement pour leur musique. Tout d’abord, Tidal lance des paiements mensuels directs aux artistes dans le cadre du niveau Tidal HiFi Plus.

La société explique que chaque mois, un pourcentage des frais d’abonnement des abonnés HiFi Plus sera dirigé vers leur artiste le plus diffusé, qu’ils verront dans leur flux d’activité. Ce paiement direct à l’artiste s’ajoute à ses redevances de streaming.

Tidal réorganise également son programme de redevances :

À partir de 2022, TIDAL adopte une approche différente sur les redevances. Dans ce nouveau modèle, les redevances attribuées aux abonnés HiFi Plus ne seront pas agrégées. Au lieu de cela, les redevances seront payées en fonction de l’activité de streaming réelle des abonnés HiFi Plus individuels, par opposition à la méthode acceptée par l’industrie d’agrégation des flux, permettant aux fans de jouer un rôle plus important dans le succès de leurs artistes préférés.

Il reste à voir si ces nouvelles annonces de Tidal sont suffisantes pour aider l’entreprise à gagner du terrain dans une industrie musicale de plus en plus encombrée et mature. Qu’est-ce que tu penses? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire à Tidal sur le site Web de la société ici.

