Tidal s’attaque à Spotify avec un niveau gratuit, une meilleure monétisation pour les artistes

Tidal s’attaque à bon nombre des meilleurs services de streaming musical comme Spotify et Apple Music en lançant un niveau gratuit financé par la publicité en plus de ses deux niveaux payants avec prise en charge de l’audio HiFi.

Le service propose désormais trois niveaux d’abonnement, dont Tidal HiFi et HiFi Plus, en plus de Tidal Free, initialement disponible sur les meilleurs téléphones Android. Tous donnent accès à la bibliothèque Tidal de plus de 80 millions de chansons, mais le niveau gratuit comporte des compromis notables en plus des interruptions occasionnelles. Par exemple, il ne fournit pas d’écoute hors ligne et de sauts illimités, tous deux disponibles sur les niveaux premium.

De plus, la qualité audio de Tidal Free atteint un maximum de 160 kbps. D’autre part, Tidal HiFi et HiFi Plus ont respectivement des débits maximum de 1411kbps et 9216kbps. Pour 10 $ par mois, vous pouvez également accéder aux listes de lecture organisées par le service et bénéficier de sauts illimités avec le niveau HiFi.

Pendant ce temps, HiFi Plus a tout ce que vous pourriez souhaiter dans une application de streaming musical pour 20 $ par mois. Pour ce prix, vous bénéficiez de divers formats audio immersifs tels que l’audio Master Quality, Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio en plus du streaming HiFi. Les deux niveaux payants vous permettront également d’écouter des chansons sur des appareils connectés via Tidal Connect.

Les artistes bénéficieront également le plus de HiFi Plus avec son nouveau plan de paiement direct des artistes. Dans le cadre de ce programme, l’artiste que vous écoutez le plus recevra 10% de votre abonnement mensuel en plus des redevances de streaming régulières. L’année prochaine, Tidal lancera également ses nouvelles redevances centrées sur les fans, dans lesquelles les artistes que vous diffusez recevront un paiement plus élevé en fonction de vos habitudes de diffusion que sur d’autres plateformes de diffusion.

Le niveau gratuit est disponible uniquement pour les abonnés américains pour le moment, bien que les niveaux payants soient en direct dans les territoires où Tidal est disponible. Cela dit, c’est évidemment un moyen pour Tidal d’inciter les utilisateurs à passer aux niveaux payants à long terme.

