Tielemans douteux, Lukaku, Werner et Mount pourraient revenir de blessure avant le choc de la Premier League au King Power Stadium

Chelsea revient en action en Premier League ce week-end lorsqu’il voyage pour affronter Leicester City.

Les Bleus ont connu un début de saison largement excellent et se retrouvent en tête de la Premier League en remportant huit de leurs 11 matches à ce jour.

Les équipes de Brendan Rodgers et Thomas Tuchel s’affronteront ce week-end

Cependant, après avoir trébuché sur un match nul 1-1 avec Burnley la dernière fois, l’équipe de Thomas Tuchel se concentrera sur le retour à la victoire.

Pour les Foxes, il est vraiment nécessaire d’obtenir un résultat positif, car l’équipe de Brendan Rodgers occupe actuellement la 12e position du classement à l’approche du week-end.

Ce sera une compétition féroce entre deux équipes fortes et une que vous ne voudrez pas manquer.

Leicester City v Chelsea: commentaire talkSPORT

Le choc de la Premier League devrait avoir lieu au King Power Stadium de Leicester le samedi 20 novembre.

Le coup d’envoi est prévu à 12h30, le concours étant le premier match de haut vol du week-end.

talkSPORT diffusera le match exclusivement en direct sur GameDay Exclusive avec Reshmin Chowdhury.

La couverture commencera à 11h avec les commentaires de Clive Tyldesley et Dean Ashton.

Tielemans est incertain pour le choc de Chelsea en raison d’une blessure au mollet Leicester City v Chelsea: Nouvelles de l’équipe

Youri Tielemans est un doute pour le choc de Chelsea.

Le milieu de terrain belge est aux prises avec un problème au mollet et pourrait donc manquer le choc de samedi.

Leicester sera également privé de Wesley Fofana, Mark Albrighton et James Justin qui sont toujours exclus.

Chelsea pourrait potentiellement accueillir Romelu Lukaku et Timo Werner dans l’équipe première, les deux joueurs progressant bien dans leur récupération au cours de la pause internationale.

Kai Havertz, Mason Mount et Marcos Alonso devraient également être de retour en lice, mais le match pourrait arriver trop tôt pour Mateo Kovacic qui est absent avec une blessure à la cuisse.

Romelu Lukaku et TImo Werner pourraient revenir ce week-end Leicester City contre Chelsea: faits du match Leicester City est invaincu lors de ses trois derniers matchs à domicile de Premier League contre Chelsea (W1 D2) pour la dernière fois avec une plus longue invincibilité à domicile contre les Blues dans le top- vol entre février 1985 et mai 1995 à Filbert Street (quatre nuls). Chelsea n’a perdu que trois de ses 18 derniers matchs de Premier League contre Leicester (W10 D5), bien que l’un d’entre eux ait été au King Power la saison dernière, un 2-0 défaite lors du dernier match de championnat de Frank Lampard en janvier. Toutes compétitions confondues, Leicester a remporté deux matches contre Chelsea en 2021, une victoire en Premier League en janvier et la finale de la FA Cup en mai. Au cours des 10 dernières années, une seule équipe a battu les Bleus trois fois en une seule année civile (Manchester United en 2019). Leicester City a perdu 14 de ses 16 derniers matchs de Premier League contre les leaders de la ligue (D2), avec leur dernier une telle victoire à venir en janvier 1998 – une victoire 1-0 contre Man United à Old Trafford grâce à une frappe de Tony Cottee. fin de semaine. Ils ont eu une dernière série sans blanchissage que leur série actuelle de 10 entre octobre et décembre 2016 (11 matchs). Chelsea a remporté ses trois derniers matchs à l’extérieur en Premier League sur un score total de 7-0. Ils n’ont pas remporté quatre victoires consécutives sur la route sans encaisser de but depuis décembre 2008 (une série de six sous Felipe Scolari). Leicester a eu plus de tirs de revirements élevés que toute autre équipe de Premier League cette saison (20). Cependant, les Foxes ont également fait face à plus d’efforts que toute autre équipe (23), alors qu’aucune équipe n’a fait face à moins de tentatives de revirements élevés que Chelsea (7). Aucune équipe n’a marqué plus de buts de la tête en Premier League cette saison que Chelsea ( 4), alors qu’aucune équipe n’a concédé plus par la tête que Leicester ce trimestre (4). Romelu Lukaku de Chelsea a marqué cinq buts en huit matches de Premier League contre des équipes dirigées par Brendan Rodgers (cinq contre le Liverpool de Rodgers, dont le dernier but marqué contre son équipe de Liverpool en octobre 2015 pour Everton). Aucun joueur n’a marqué plus de buts en Premier League contre des équipes dirigées par le Nord-Irlandais (Harry Kane également sur cinq). n’a marqué que lors d’un de ses neuf matches de Premier League contre des équipes en tête du classement, lors d’une défaite 5-1 à Manchester City en février 2018.