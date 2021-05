Tielemans renverse Chelsea pour remporter la FA Cup

15/05/2021

À 21:26 CEST

Youri Tielemans réécrit l’histoire. Après avoir perdu les quatre finales de la FA Cup disputées dans son histoire et n’avoir jamais battu Chelsea lors d’un match nul en Coupe d’Angleterre, Leicester City a remporté la finale à Wembley. Brendan Rodgers a remporté le match de Chelsea de Tuchel grâce à une œuvre d’art du milieu de terrain belge, un obusier qui est sorti de son pied à près de 30 mètres du but. Kepa, et ne s’arrêta que lorsque l’éternité passa à Leicester.

CHE

Chelsea

Kepa; Azpilicueta (Hudson-Odoi, M. 76), Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho (Havertz, M.76), Alonso (Chilwell, M.68); Mont, Werner (Giroud, M.82), Ziyech (Pulisic, M.68).

La ville de Leicester

Schmeichel; Fofana, Evans (Albrighton, M.34), Soyuncu; Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas; Ayoze (Morgan, M.82), Vardy, Ihenacho (Maddison, M.68).

Arbitre

Michael Oliver. TA: Werner (M.40) / Fofana (M.36).

Stade

Wembley. 20 000 téléspectateurs.

La finale ne manquait pas de drame. Et que la première mi-temps s’est terminée sans aucun tir entre les trois combinaisons. Au redémarrage, après le but de Tielemans, le crash est devenu fou. Chelsea a augmenté ses révolutions et a touché le match nul en deux arrivées claires, mettant en vedette Chilwell et Mount. Les deux se sont terminés par des interventions spectaculaires de Schmeichel, héros dans le mythique Premier de 2016 et maintenant aussi à Wembley.

Ce n’était pas le dernier épisode dramatique de la cathédrale du football anglais. Dans la minute 89, avec le temps presque écoulé, Chelsea a réussi à égaliser. Il l’a fait grâce à un internat Chilwell, ex de Leicester, qui entre Morgan et Soyuncu ils sont devenus un objectif propre. Schmeichel n’y est pas parvenu, mais oui le VAR. La technologie a vérifié le but et a détecté un léger hors-jeu de la voie. Les milliers de fans de Leicester à Wembley l’ont célébré comme un but.

La réaction de Chelsea a peut-être été un peu tardive. Tomas Tuchel Il est sorti avec son équipe de gala, à l’exception de Kepa, gardien de la Coupe, ainsi que de Leicester. Brendan Rodgers a réservé Maddison sur le banc. Une tentative de Azpilicueta C’était le point culminant des Londoniens avant l’œuvre de Tielemans. Tuchel a fini par recourir à Havertz, Hudson-Odoi et Pulisic. Aucun d’entre eux n’a pu faire la différence.

Les «bleus» perdent la première des deux finales qui les attendent dans cette dernière ligne droite de la saison. Reste à voir si cette défaite affecte l’équipe en Ligue des champions, où Manchester City attend. Leicester, en revanche, brise le charme d’être le seul champion de la ligue anglaise sans avoir remporté la FA Cup. Encore un après-midi de gloire qui élève le projet «renards» et la génération dorée que Brendan Rodgers a réunie à la barre.