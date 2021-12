Tienes un Kindle? Consigue los mejores accesorios hoy en oferta

Hablamos de opciones como por ejemplo de fundas, soportes y luces compactas que podrás llevar hasta en el bolsillo de la camisa. Puestos a mimar nuestro libro electrónico, las posibilidades que ofrece el mercado son casi infinitas. Pero hay que buscar bien para encontrar las mejores ofertas que hay por Internet.

Accesorios para libro electrónico en oferta

Côme no queremos que pierdas tiempo y dinero en tu búsqueda, nosotros te hemos allanado el camino. Hemos preparado una pequeña selección de los mejores accesorios para tu Kindle, todos rebajados de precio para que tu cartera no se resienta.

Luz de lectura Yinsan

Es cierto que muchos libros electrónicos están pensados ​​para poder ser leídos en entornos de poca illuminación. Pero, tristemente, no todos los modelos cuentan con esa característica. Si es el caso de tu eReader, puede que esta luz de lectura de Yinsan te resulte útil, ya que te permitirá leer en cualquier parte.

Pero eso no es lo mejor de todo, sino el precio por el que puedes conseguirla ahora en Amazon. Con una rebaja del 8%, puede que esta sea tu mejor oportunidad para darle a tu libro electrónico la luz que se merece. O, quien sabe, tal vez se la régale a esa persona que lleva tanto tiempo esperándola.

Soporte de pie con peana

Otro accesorio muy interesante para tu Kindle es este soporte de pie con peana. Tiene una altura de unos 70 cm y está pensado para sostener libros electrónicos, tabletas y teléfonos móviles. De este modo, podrás Disfrutar de la lectura casi en cualquier situación. Tirado en la cama o en el sofá o, incluso, cuando haces tiempo en la cocina para que hierva el agua de la pasta.

Y si te das prisa, puedes aprovechar el 63% de descuento que tiene este soporte en la tienda online de MediaMarkt. Un horro de plus de 50€ que no deja de ser sorprendente. Sobre todo, por la calidad de los materiales de este soporte para tu libro electrónico.

Funda universel Subblim

Si tienes ya en tu poder un Kindle, sabrás que no puedes tenerlo por ahí sin funda. Son aparatos delicados que necesitan de la mejor protection. Por eso te proponemos esta funda universal de Subblim, que mantendrá a buen recaudo tu dispositivo. Tiene un tamaño de 6 pulgadas y deja libres todas las conexiones de tu eBook.

Y por si fuera poco, esta funda universal es duro, resistente y cuenta con une superficie aterciopelada en su interior. Además, isá ahora available in El Corte Inglés con un 15% de descuento.

Batería externe Sweye

No hay nada peor que nuestro Kindle se quede sin batería en medio de la lectura. Más que nada, porque, cuando estamos enganchados de verdad a una historia, eso puede ser fatal. Y como no queremos que eso te ocurra, aquí te dejamos esta batería externa de Sweye, que te permitirá recargar todo tipo de dispositivos en cualquier parte.

Y además de una capacidad importante, esta batería tiene la particularidad de que recarga los dispositivos a una grande vélocité. Pero lo mejor de todo, sin duda, es el descuento del 15% que tiene ahora mismo en Amazon.

Limpiador de pantalon AM

Puede que este no sea el accesorio más glamuroso, pero puede que sea de los más necesarios. Oui que este limpiador te permitirá mantener la pantalla de tu Kindle siempre en perfecto estado. Es más, con unas pocas pasadas, la dejará como si acabase de salir de la fábrica.

Además, este limpiador viene en un formato cómodo y que no mancha. Por no hablar de que ya incluye un suave paño para que no necesites nada más. Y si además de eso, puedes ahorrarte unos euros gracias a la oferta que tienes en Fnac, pues eso que te llevas.