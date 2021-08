Tierra Whack sort un nouveau morceau avant-gardiste, « Walk the Beat »

Tierra Whack a sorti un nouveau single intitulé “Walk the Beat”. Produite par J Melodic, la chanson comporte les mots répétés : “Défilés de mode, vêtements de fantaisie / C’est comme ça que ça se passe”. La piste n’est liée à aucune sortie spécifique, bien que les fans de Whack soient impatients d’avoir une suite à son succès révolutionnaire, 2018 Whack World.

De retour en juin, le natif de Philly a partagé une nouvelle chanson, “76”, célébrant les héros de sa ville natale, les Philadelphia 76ers. “76” a été publié sur la page YouTube officielle de l’équipe, avec un clip vidéo rempli de séquences de la NBA.

Sur la chanson, Tierra crie avec insistance les plus grandes stars de Philly, rendant hommage à l’équipe qui a fait une vaillante course aux éliminatoires de la NBA. Whack a été occupé avec des collaborations ces derniers temps, faisant équipe avec LEGO en avril pour le visuel léger, « Link ». Avec l’aide des écoliers de Philadelphie et de la réalisatrice Cat Solen, la vision imaginative de Whack reçoit un coup de pouce amusant, car ils aident à créer différentes créatures intergalactiques, lance-roquettes, colibris et châteaux pour améliorer la dynamique de la vidéo. Inspirée des souvenirs d’enfance ludiques de Whack, « ​​Link » s’avère être une montre divertissante et exploratoire pour les personnes de tous âges.

Avant de créer “Link”, Whack s’est assise aux côtés d’enfants de 6 à 9 ans pour construire une myriade d’objets en briques LEGO pour inspirer sa vidéo innovante. L’imagination des enfants s’est déchaînée alors qu’ils construisaient tout ce qui leur venait à l’esprit. Whack, servant de toile vierge, a reçu leurs suggestions de tout cœur et a aidé à réaliser leurs concepts au mieux de ses capacités.

« J’étais tellement excitée de travailler avec des enfants parce que leur énergie est amusante, exaltante, sans fin et pleine de surprises », déclare Tierra Whack à propos du processus créatif. «Je leur ai vraiment fait confiance et je savais qu’ils allaient proposer quelque chose de génial. Ce que j’ai le plus aimé dans le processus, c’est de pouvoir m’associer à une entreprise aussi emblématique que le groupe LEGO, car nous pouvions faire n’importe quoi !

“Link” est la première vidéo de Whack depuis sa sortie en octobre 2020 “Dora” qui a été réalisée par l’artiste conceptuel Alex De Corte. Whack a doublé la mise et a sorti deux autres disques en « feel good » et « Poivrons et oignons » pour conclure son 2020.

Achetez ou diffusez « Walk the Beat ».