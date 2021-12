Tierra Whack triple avec un autre nouvel EP, « R&B ? »

Les cadeaux continuent de venir du rappeur, chanteur, auteur-compositeur et poète nominé aux GRAMMY Tierra Whack, alors qu’elle sort son troisième EP ce mois-ci, R&B?, sorti aujourd’hui (16 décembre) sur Interscope Records.

L’EP de trois chansons comprend une production du collaborateur fréquent de Tierra, J Melodic (également connu pour son travail avec Pink Sweat$); la paire a récemment été présentée par NPR pour la deuxième saison de « The Formula ». L’arrivée de R&B? comprend le dernier clip de Tierra pour « Heaven », réalisé par Alex Lill. Le clip poignant met en valeur l’habileté de Tierra avec le symbolisme, créant une humeur lugubre pour correspondre au sentiment sombre de la chanson alors que sa voix chantée brille.

R&B ? est le troisième volet de la série EP 2021 de Tierra, après Pop? et Rap? plus tôt ce mois-ci. Rolling Stone a décrit le rap ? comme « la distillation succincte de l’esprit hypercompétitif de Tierra Whack, enrichi de quelques joyaux intelligents et introspectifs », tandis que Consequence a souligné la chanson d’ouverture « Stand Up » comme leur « chanson rap de la semaine » et l’a salué comme «un rappel qu’elle ne s’arrêtera jamais poussant vers l’avant. » Le single a également reçu un clip vidéo éblouissant, réalisé par Daniel Brennan et tourné dans sa ville natale de Philadelphie.

La nouvelle musique est la suite tant attendue de son projet révolutionnaire de 2018, Whack World, une innovation narrative de 15 vignettes d’une minute qui capturent un éventail complet d’expériences de vie. Il a suscité de nombreux éloges de la critique : Dazed et Noisey l’ont déclaré le meilleur album de 2018, alors qu’il a remporté les 10 premières places de NPR, Pitchfork et Okayplayer, et les 20 meilleurs placements de Billboard et Complex.

Le 3 décembre, la multi-talentueuse Tierra a ajouté une nouvelle plume à sa casquette – le magnat de la mode – avec la sortie de sa toute première collaboration Vans.

En partenariat avec l’emblématique marque de baskets et de vêtements, Tierra et sa styliste Shirley Kurata ont organisé une collection inspirée des années 1980 qui reflète l’approche unique de Tierra en matière de musique et de mode, décrite comme un « mélange de couleurs, de formes, de motifs et de phrases qui explore sans limites la créativité. » L’ensemble comprendra quatre styles de chaussures et dix vêtements, tous portant un mantra signature : « Weird Hype And Creative Kids » (« WHACK » en abrégé).

R&B ? Liste des pistes :

« Paradis »

« Coupe d’oignons »

« Pardon »