Le chanteur hollandais Pot présente La devise à côté de l’américain Ava max. Une chanson de fête EDM, qui encourage tous ceux qui l’entendent à sauter sur la piste de danse. Pour rappeler les bons moments à venir, les DJ de musique électronique encouragent le public à penser du bon côté de leur musique depuis plus d’un an.

Tracer la devise

À cette occasion, Pot a collaboré avec Ava max de sorte qu’il était le seul à interpréter son nouveau succès. Des mois après son Don’t be shy avec Karol G, le DJ néerlandais a voulu transporter ses followers dans une soirée se déroulant dans le années vingt du siècle dernier.

Le clip vidéo est réalisé par le célèbre réalisateur Christian Breslauer, qui a également réalisé Don’t be shy de Tiësto et d’autres clips vidéo pour Bebe Rexha (Sabotage, Sacrifice, Break my heart me), Doja Cat (Streets), Marshmello (Too much, Tongue attach) ou Jason Derulo (Take you dancing ) , parmi tant d’autres. Dans le, Ava Max est le protagoniste d’une histoire centrée sur ce verset avec signification symbolique celui qui nomme toute la chanson, La devise.

Ainsi, la devise que Tiësto a voulu représenter à cette occasion est celle du boom économique des années vingt du siècle précédent. En un voyage entre le présent et le passé, suite à un accident dans l’ascenseur. C’est le fil conducteur d’Ava au siècle dernier. Pour un déversement de champagne et un contrôle des devises, Ava représente un personnage qui vivre de façon incontrôlable.

Une histoire de Gatsby

Il y a peu de fois où les DJ apparaissent directement en train de jouer dans leurs clips vidéo. Pour la devise, Pot voulait représenter l’hôte de la fête. Dans une veste bijou, levant les verres en relation avec The Great Gatsby, le DJ hollandais adapte son mode fête à celui d’Ava.

Une combinaison qui fonctionne non seulement dans le clip vidéo pour représenter cela l’idéalisme des années folles d’il y a cent ans, mais aussi comme le désir des artistes d’encourager les gens à croire au pouvoir de la musique. La la musique comme mode de vie et, selon les mots de Tiësto : « La devise est l’hymne de la fête qui nous garde danser jusqu’en 2022 alors que nous clôturons une année folle ».