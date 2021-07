Tiffani Thiessen décrit le moment «surréaliste» d’apprentissage du décès de la co-star Dustin Diamond (exclusif)

En février, la star de Saved by the Bell, Dustin Diamond, est décédée à l’âge de 44 ans seulement trois semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer. La nouvelle a été un choc pour les fans de la série des années 90, y compris les acteurs eux-mêmes. Les anciennes co-stars de Diamond, dont Mario Lopez, Tiffani Thiessen, Elizabeth Berkley, Mark-Paul Gosselaar et Lark Voorhies, se sont réunies pour envoyer leurs condoléances après son décès.

Lors d’une interview avec PopCulture.com, Thiessen a déclaré que même si elle n’avait pas parlé à l’acteur “depuis des années”, cela ressemblait à un moment “surréaliste” et malgré leurs différences, il occupait une “place spéciale” dans son cœur. “Oui, c’était encore une fois un moment surréaliste”, a déclaré l’animatrice de Deliciousness tout en discutant également de son partenariat avec Nutri-Grain au nom de leur campagne “S’éloigner de la négociation”. “Personne ne savait qu’il avait des problèmes de santé. Je suppose qu’il ne le savait pas non plus. Ce n’était pas une relation dont nous lui avons beaucoup parlé; nous en sommes assez publics. Il y avait beaucoup de choses qu’il a ressenti et dit, et il n’était même plus dans notre genre de cercle.”

“Il avait déménagé”, a-t-elle poursuivi. “Donc, je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais il a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Je veux dire, j’ai grandi avec ce gamin, et donc c’était difficile d’entendre ça, tu sais ? Très surréaliste, ça était très, très surréaliste.”

Diamond est décédé le 1er février 2021, après avoir lutté contre un cancer du poumon de stade 4. À l’époque, l’agent de Diamond, Roger Paul, a déclaré à Rolling Stone : « Il a été diagnostiqué avec cette forme brutale et implacable de cancer malin il y a seulement trois semaines. Pendant ce temps, il a réussi à se propager rapidement dans tout son système ; la seule clémence dont il a fait preuve. était son exécution nette et rapide.”

Son agent a ajouté : « Dustin n’a pas souffert. Il n’a pas eu à rester immergé dans la douleur. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Il a ensuite décrit l’acteur comme un “personnage” et un “cracheur de feu”. Thiessen et Gosselaar se sont tous deux rendus sur les réseaux sociaux après son décès pour partager quelques mots en l’honneur de leur ancienne co-star. “Je suis profondément attristé par la nouvelle de mon ancienne co-star [Dustin Diamond] passer », a écrit Thiessen. « La vie est extrêmement fragile et c’est quelque chose que nous ne devrions jamais tenir pour acquis. God speed Dustin. » Gosselaar a écrit : « Profondément attristé d’apprendre le décès de Dustin Diamond, un véritable génie de la comédie. Mes sincères condoléances à sa famille et ses amis. En repensant au temps que nous avons passé à travailler ensemble, ces étincelles brutes et brillantes que lui seul était capable de produire me manqueront. Une tarte à la figure, mon camarade.”