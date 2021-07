Tiffani Thiessen publie un retour enregistré par la photo de Bell, et je ne peux pas m’empêcher de regarder tous les chapeaux

Comme de nombreux adolescents, Tiffani Thiessen, Elizabeth Berkley et Lark Voorhies ont réussi à assortir leurs chapeaux à leurs tenues. Les imprimés et accents floraux et les textures variées sont fidèles à la mode du début des années 1990, en particulier sur Saved By the Bell. Comme de nombreuses émissions destinées aux adolescents dans les années 1990, Saved By the Bell n’était pas étranger à refléter le bon, le mauvais et le douteux dans la mode adolescente. Mais cette photo de retour m’a fait penser à une mode de chapeau arborée sur la sitcom classique.