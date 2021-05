Tiffany & Co change la couleur de ses boîtes à bijoux bleues pour la première fois – WWD

Tiffany & Co. prend sa pop-up thème du poisson d’avril sur la route. Le week-end dernier, le bijoutier a organisé une installation sur le thème du diamant jaune sur son site de Beverly Hills – faisant signe à une récente blague sur les réseaux sociaux dans laquelle Tiffany a affirmé que sa nouvelle couleur de marque était le jaune, usurpant sa célèbre teinte bleue Tiffany.

La couleur de l’oeuf du merle est revenue sur les chaînes de la marque Tiffany le lendemain, mais le succès de la blague du poisson d’avril a persisté – suscitant une réponse virale en ligne.

En ode, Tiffany a temporairement rénové son emplacement de Rodeo Drive au cours du week-end – avec des meubles jaunes, des accessoires et, pour la première fois, une boîte jaune Tiffany & Co. et un sac à provisions. Il y avait aussi un «Yellow Diamond Café» sur place – avec des friandises ensoleillées comme des lattes au gingembre et au curcuma, du soda au citron et de la crème glacée en nid d’abeille. Une exposition d’importants diamants jaunes en vrac (y compris le diamant Tiffany de 128,5 carats), des photomatons et des opportunités d’essais virtuels ont complété le ton original et expérientiel du pop-up.

Maintenant, Tiffany dit que le concept se déplacera vers des sites mondiaux, qui seront bientôt déterminés.

La nature vive et irrévérencieuse du pop-up représente un nouveau ton de conversation pour Tiffany sous les nouveaux propriétaires LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Le groupe de luxe cherche à passer les prochaines années à transformer le bijoutier de ce qui était une entreprise américaine plus corporative à un acteur mondial de pointe dans le luxe et la mode.