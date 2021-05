Tiffany & Co. fait équipe avec Lewis Miller pour les fleurs de la fête des mères – WWD

LES MEILLEURS BUDS DE MILLER: Tout viendra des roses au Tiffany Flagship Next Door à temps pour la fête des mères.

Eh bien, peut-être pas des roses mais des fleurs de différentes sortes. Tiffany & Co. a dévoilé une série d’activations spéciales en l’honneur de la fête des mères dans son quartier de Midtown Manhattan. Le designer floral très recherché Lewis Miller a été recruté par le joaillier de luxe pour créer des arrangements pour son adresse de New York.

Connu pour ses «éclairs de fleurs», ses installations florales publiques dans des endroits aussi inattendus que les rues de la ville, Miller a égayé des milliers de jours d’étrangers avec son travail. Pour Tiffany, le propriétaire d’entreprise basé à New York a fait une installation luxuriante pour certains biens immobiliers de premier ordre – un coin à East 57th Street et Fifth Avenue. Il y aura également un arrangement abondant dans le magasin de Tiffany, ainsi qu’un assortiment d’offres pour les clients pendant le week-end de la fête des mères.

À partir de jeudi matin, les acheteurs du Tiffany Store Next Door trouveront un auvent de fleurs aux couleurs vives entourées de verdure à l’entrée du magasin. La touche artistique de Miller est censée symboliser la renaissance et la revitalisation des New-Yorkais et des étrangers. Au nom de la durabilité, aucun des bourgeons ne sera gaspillé. Les visiteurs pourront récupérer les fleurs en fin de journée.

Installé au 6 East 57th Street, l’emplacement de vente au détail est temporaire jusqu’à la réouverture du produit phare de la société sur la Cinquième Avenue après des rénovations.

La Cinquième Avenue fleurit également à temps pour la fête des mères avec des hortensias roses et violets, des géraniums et des calibrachoa parmi 14 variétés. La parure naturelle s’étend de la 47e rue à la 59e rue, grâce à la nouvelle programmation de la Fifth Avenue Association Business Improvement District. Pendant le week-end de la fête des mères, les acheteurs trouveront également des bouquets de fleurs Lewis Miller avec du papier d’emballage personnalisé, des stations de calligraphie offrant la possibilité de personnaliser des notes pour les mères pour ces bouquets et des étiquettes volantes de sacs spéciaux avec des rubans colorés pour les achats effectués au cours du week-end.

Miller, un favori de la foule de la mode, a récemment déclaré à WWD qu’il se préparait pour une résurgence. «Viens cet automne, ça va être des bananes. Je me sens très bien dans l’avenir. Cela me met un peu mal à l’aise car nous avons beaucoup de projets en magasin.