Tiffany & Co. lance une campagne avec l’ambassadeur mondial Jackson Yee – WWD

Tiffany & Co. dévoile sa dernière campagne Atlas X avec l’ambassadeur mondial Jackson Yee, qui présente les silhouettes contemporaines et les designs saisissants de la collection, qui est une mise à jour plus audacieuse et plus moderne de la collection emblématique Atlas™. Le motif du chiffre romain, fabriqué à partir de métaux précieux et tracé de diamants, est un rappel de prendre le temps en main et de chérir ce qui compte le plus.

Jackson Yee a été nommé nouvel ambassadeur mondial par Tiffany & Co. ce mois d’avril. En tant que l’une des superstars les plus célèbres de Chine, Jackson a été choisi par la marque pour son individualité audacieuse et son expression artistique, et pour sa forte présence en Chine et dans le monde. Plus qu’une idole de la pop, Jackson est assez authentique, motivé et incroyablement talentueux.

À l’âge de 20 ans, l’influence, les récompenses et les réalisations de Jackson sont impressionnantes. Il s’est classé premier dans l’édition 2020 de la liste China Celebrity 100 de Forbes et a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur nouvel interprète aux 39e Hong Kong Film Awards l’année dernière. Récemment, son film, Better Days, a été nominé pour le meilleur long métrage international à la 93e cérémonie des Oscars.

Atlas X est une évolution de la collection signature Atlas™ de la Maison. S’inspirant des chiffres romains de l’emblématique horloge Atlas au-dessus du magasin phare de la Cinquième Avenue à New York, la collection allie classique et contemporain, honorant un code important chez Tiffany & Co.

Portant des motifs en or jaune, rose et blanc 18 carats de la collection, Jackson met en valeur les profils forts d’Atlas X, les formes distinctes des chiffres romains et les diamants exquis. Tiffany a choisi Jackson pour jouer dans cette campagne pour sa personnalité unique et charismatique – quelqu’un qui incarne parfaitement l’esprit d’Atlas X.