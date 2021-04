Tiffany & Co. nomme Rosé de Blackpink comme nouvel ambassadeur mondial

Aussi, les figures industrielles sur les bracelets, colliers et boucles d’oreilles représentent l’essence de New York, où se trouve la boutique Tiffany la plus emblématique.

La campagne est numérique et il y aura différents événements dans ce format pour les fans de Rosé Dans le monde entier. Bien sûr, la boutique de Manhattan aura l’image du chanteur partout.

«Je me sens très privilégiée et ravie de faire partie de la campagne HardWear et j’ai hâte que tout le monde la voie», a déclaré Rosé à propos de devenir ambassadeur mondial de Tiffany & Co. «Grandir, @tiffanyandco c’était toujours une marque de bijoux emblématique et je suis très fier de travailler avec eux. C’est un rêve devenu réalité », a-t-il déclaré.