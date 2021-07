Tiffany Cross affirme que Kavanaugh a «exhibé «White Man Rage» ⋆ 10z viral

Près de trois ans se sont écoulés depuis la confirmation de Brett Kavanaugh par la Cour suprême et la gauche ne peut toujours pas lâcher prise. L’exemple le plus récent était Tiffany Cross, animatrice de The Cross Connection sur MSNBC, déclarant que Kavanaugh avait fait preuve de « privilège » et de « rage d’homme blanc » tout en se défendant d’agression sexuelle.

La genèse des remarques de Cross était un récent rapport du New York Times selon lequel le FBI avait reçu 4 500 conseils, ce qui a conduit les démocrates à dénoncer l’enquête comme “une imposture”. Croix a accepté. « Il s’avère que la vérification des antécédents du FBI sur Brett Kavanaugh était à peu près une imposture, d’accord. Ainsi, le FBI a révélé cette semaine qu’il avait reçu plus de 4 500 conseils lors de la confirmation de Kavanaugh au Sénat, mais qu’il n’avait mené que dix, dix personnes, des entretiens supplémentaires.

Le Times et Cross ont tous deux omis pourquoi. National Review a cité Mike Davis, ancien avocat en chef pour les nominations, déclarant: «Chaque boulot dans le monde a fait appel à cette chose. C’est pourquoi il y avait 4 500 [tips]. “

Bien sûr, une ligne publique de dénonciation a été abusée par des personnes ayant un objectif politique à régler.

Néanmoins, Cross a demandé à Amrit Kapai, avocat et personnalité de la télé-réalité, de répondre au rapport incomplet du NYT : « C’est un peu ridicule et il n’y a vraiment aucun recours. Mais, Amrit, en tant qu’avocat, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout cela.

Après que Kapai ait condamné le FBI pour avoir servi la Maison Blanche et “le peuple américain”, Cross est revenu pour retrouver un extrait de l’audience de Kavanaugh du 27 septembre 2018, “Je dois vous dire, Felice [Leon], le privilège de ce type lors de son audience de confirmation, nous avons vu un homme blanc faire rage à tout le monde, et il a eu la témérité et le privilège de dire à quel point il aimait la bière. Écoutez et nous en parlerons après l’extrait sonore.

« Privilège » est un choix de mot intéressant étant donné qu’on a posé à Kavanaugh une question à laquelle il aurait préféré ne pas être obligé de répondre :

BRETT KAVANAUGH : Oui, nous avons bu de la bière, mes amis et moi, garçons et filles. Oui, nous avons bu de la bière. J’aimais la bière, j’aime toujours la bière.

Les libéraux ont présenté Kavanaugh comme un violeur d’adolescents en série, puis ils se sont demandé pourquoi il était en colère. Ils le présentent toujours comme un tyran blanc autorisé.

Cross a ricané et a dit: «Je veux dire, vous savez, il a en quelque sorte peint cette image de moi, Toby, Opie, nous traînions tous après l’école. Je pense que beaucoup d’entre nous ont regardé cela et ont vu à travers cela. Nous connaissons tous un Brett Kavanaugh, nous sommes tous allés à l’école avec un Brett Kavanaugh. Nous avons tous travaillé dans un cube à côté de Brett Kavanaugh dans notre vie. C’est un peu ridicule. “

L’édition de samedi de The Cross Connection était un vrai doozy, avant d’essayer une fois de plus de salir la réputation de Kavanaugh, ce même panel a déclaré qu’être pro-vie signifiait « traiter les femmes comme des « incubateurs avec des pièces buccales ».

Voici une transcription de l’émission du 24 juillet :

MSNBC

La connexion croisée avec Tiffany Cross

11 h 05 HE

TIFFANY CROSS : Il s’avère que la vérification des antécédents du FBI sur Brett Kavanaugh était à peu près une imposture, d’accord. Ainsi, le FBI a révélé cette semaine qu’il avait reçu plus de 4 500 conseils lors de la confirmation de Kavanaugh au Sénat, mais qu’il n’avait mené que dix, dix personnes, des entretiens supplémentaires. C’est un peu ridicule et il n’y a vraiment aucun recours. Mais, Amrit, en tant qu’avocat, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça.

AMRIT KAPAI : Pourquoi ne suis-je pas surpris par cela ? Vous savez, j’ai récemment lu un article qui comparait essentiellement la Maison Blanche au client du FBI, et en tant qu’avocat en exercice, je sais que lorsque vous avez un client, vous faites tout votre possible pour défendre votre client et répondre aux attentes de votre client. et de leur obtenir ce qu’ils veulent. La Maison Blanche n’est pas le client du FBI. Le peuple américain est. C’est l’argent de nos contribuables qui paie pour le FBI et ils doivent faire leur travail. Ils auraient dû le faire pour nous. Vous nommez une personne à la plus haute cour du pays pour défendre ou juger nos droits, le peuple américain. Nous sommes le client. Ce n’était pas la Maison Blanche et cela n’aurait pas dû être traité de cette façon. Mais je ne suis pas surpris. Je suis juste complètement déçu de la façon dont le système nous a fait du tort de cette façon.

CROSS: Je dois vous dire, Felice, le privilège de ce type lors de son audience de confirmation, nous avons vu un homme blanc faire rage à tout le monde, et il a eu la témérité et le privilège de parler de combien il aimait la bière. Écoutez et nous en reparlerons après l’extrait sonore.

RACHEL MITCHELL : Avez-vous consommé de l’alcool pendant vos années de lycée ?

BRETT KAVANAUGH : Oui, nous avons bu de la bière, mes amis et moi, garçons et filles. Oui, nous avons bu de la bière. J’aimais la bière, j’aime toujours la bière.

CROSS: Je veux dire, vous savez, il a en quelque sorte peint cette image de moi, Toby, Opie, nous traînions tous après l’école. Je pense que beaucoup d’entre nous ont regardé cela et ont vu à travers cela. Nous connaissons tous un Brett Kavanaugh, nous sommes tous allés à l’école avec un Brett Kavanaugh. Nous avons tous travaillé dans un cube à côté de Brett Kavanaugh dans notre vie. C’est un peu ridicule.