Tiffany Cross de MSNBC éviscère absolument Karen Queen Megyn Kelly ⋆ 10z viral

À un moment donné, Megyn Kelly était le plus grand nom de l’information par câble. Et elle a transformé sa notoriété en un énorme contrat avec NBC News. Elle a pourtant à peine tenu un an avant de déclencher une polémique en défendant blackface. Elle a quitté le réseau peu de temps après.

Dans les années qui ont suivi son départ des projecteurs, Kelly est devenue de plus en plus à droite. Elle utilise son podcast et sa présence sur les réseaux sociaux pour attaquer des personnalités publiques, dont beaucoup de femmes de couleur. Cette semaine, Kelly s’en est pris à la joueuse de tennis Naomi Osaka. Cela a incité Tiffany Cross à la déchirer lors d’un monologue du samedi.

L’animatrice de MSNBC a commencé: «L’intimidatrice de 50 ans essaie de retrouver une pertinence qui ne vient aux femmes comme elle que pour être une provocatrice, et non pour offrir un quelconque type de contribution intellectuelle. Néanmoins, nous y sommes.

Croix continua :

« Ce n’est donc pas une coïncidence si Blanche-Neige et les sept prises idiotes qu’elle a récemment prises ciblent massivement les femmes noires. L’étonnante sommité Nicole Hannah-Jones, que Kelly a poursuivie pour le projet 1619. La duchesse de Sussex Meghan Markle, qui, selon Kelly, devrait arrêter de se plaindre du traitement du bébé Archie. La lanceuse de marteau olympique Gwen Berry, que Kelly a suggéré de retirer des Jeux olympiques en raison de sa protestation. »

L’animatrice a clôturé ses commentaires : « Nous y sommes assez habitués. Mais quand il s’agit de nous, soeur, arrête de frapper au-dessus de ton poids. Vous continuez à demander cette fumée dont vous ne voulez vraiment pas. Vous voulez agir comme une méchante lycéenne, alors vous serez traitée de cette façon. »