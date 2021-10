Tiffany Cross de MSNBC : MTG ressemble à la femme sans-abri qui dort dans mon quartier

Tiffany Cross est en train de devenir une star sur MSNBC. L’expert, qui anime une émission le week-end sur le réseau, ne veut absolument pas se retenir. Et cette volonté de dire ce qu’elle pense a aidé Cross à devenir viral à plusieurs reprises au cours de la dernière année.

Vendredi soir, l’animateur de MSNBC a peut-être créé un nouveau moment. En parlant à Dem. Le représentant Jamie Raskin, Cross a comparé Marjorie Taylor Greene à la femme sans-abri qui dort dans son quartier.

Cross et Raskin discutaient d’un incident récent où Taylor Greene a abordé Liz Cheney. Cheney parlait avec Raskin au moment de l’altercation.

Le membre du Congrès du Maryland a déclaré à propos de l’argument: «Eh bien, je n’ai jamais rencontré Marjorie Taylor Greene, je ne lui ai jamais été correctement présenté. Et elle a commencé par m’approcher et me demander quand nous allions avoir des auditions sur la violence dans les manifestations de Black Lives Matter, et j’ai dit que nous avions vraiment besoin d’avoir une audition sur Kyle Rittenhouse et les deux manifestants qu’il a abattus avec son arme d’assaut. Elle s’est donc tournée vers Liz Cheney et a commencé à discuter avec elle de quelque chose.

Cross a ensuite sauté: «Je veux dire, nous pouvons en quelque sorte en rire parce qu’elle est risible. Mais c’est assez effrayant qu’elle ressemble à la femme sans abri qui dort dans mon quartier. C’est une femme en fait un membre élu du Congrès qui se sent un peu en danger, comme si elle n’arrêtait pas de demander ces rencontres.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté de MSNBC :

.@RepRaskin : « J’ai été impressionné par le fait que Liz [Cheney] qui est à peu près le membre du Congrès le mieux élevé et le plus équilibré que nous ayons donné aussi bien qu’elle a obtenu de Marjorie Taylor Greene et ne la laissait pas s’en tirer avec quoi que ce soit. #TheReidOut #reiders pic.twitter.com/N6byu0zPQj – Le ReidOut (@thereidout) 22 octobre 2021

