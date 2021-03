Tiffany Cross jaillit, l’attachée de presse adjointe de Biden appelle Psaki «  mon partenaire dans la vérité  » ⋆ .

Personne ne rit dans la bulle libérale lorsque l’équipe de presse de Biden se félicite en tant que présentateurs perpétuels de la vérité. L’actuelle attachée de presse a été transférée de CNN et son adjoint est venu de MSNBC, alors ils se sont vantés comme Team Truth tout au long des années Trump.

Dans The Cross Connection de samedi, l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a appelé sa supérieure Jen Psaki «Mon partenaire en vérité.»

Jen Psaki, diseuse de vérité? La femme la plus connue pour «tourner en arrière» plutôt que pour donner des réponses directes à des questions difficiles? Psaki, qui ne peut honnêtement expliquer pourquoi les journalistes n’ont été autorisés à voir qu’un village de Potemkine à la frontière, au lieu des installations où les enfants sont détenus dans des conditions inhumaines? Qui se transforme en bretzels rhétoriques en essayant d’expliquer pourquoi Biden était pour l’obstruction systématique avant de s’y opposer? Qui a prétendu ignorer le paiement de 3,5 millions de dollars à Hunter Biden de la part de l’épouse du maire de Moscou?

Jean-Pierre, qui avant de franchir la porte tournante était un porte-parole de l’extrême gauche MoveOn.org ainsi que de MSNBC, était un invité de l’émission MSNBC de Tiffany Cross aujourd’hui. Cross, un grand rappel de Jean-Pierre, mourait d’envie de savoir quand elle serait sur le podium pour un point de presse télévisé, devenant ainsi la première femme noire à le faire. (L’équipe Biden a promis de faire alterner ses députés de la minorité dans la salle de briefing pour cette «histoire».)

Avant de dire avec effacement que son heure viendrait vraisemblablement, Jean-Pierre a félicité son patron avec effusion, appelant Psaki son «partenaire de vérité», disant qu’elle a été «incroyable» et que Jean-Pierre a «tellement appris d’elle». Comme comment obscurcir et revenir en arrière, présumons-nous?

Cross a insisté sur le fait que Jean-Pierre devait absolument revenir dans la série après sa première histoire sur le podium.

Prenant une page de 1984, Biden devrait peut-être renommer son opération de communication. . . le ministère de la vérité!

TIFFANY CROSS: Je veux vraiment vous demander. Vous avez fait votre premier combat sur Air Force One lorsque le président Biden se dirigeait vers la Géorgie. Tout le monde veut savoir quand vous serez sur le podium. Vous feriez l’histoire en tant que première femme noire à animer un point de presse télévisé. Quand allons-nous voir cela se produire?

KARINE JEAN-PIERRE: [giggles] Eh bien, merci, merci, merci, mon ami.

Puis-je juste dire, cependant, que mon partenaire en vérité, Jen Psaki, vient d’être incroyable derrière le podium. Elle a été juste une joie de travailler avec elle. J’ai tellement appris d’elle. Je pense qu’elle dirait probablement que nous avons appris les uns des autres et, vous savez, je pense que, vous savez, nous avons une équipe de communication vraiment incroyable. Et, vous savez, je suppose que mon heure viendra. Mais merci de m’avoir posé la question et merci de toujours me soutenir, Tiffany. J’apprécie cela.

CROSS: Très bien, j’ai hâte de vous revoir dans la série. Revenez après avoir monté sur le podium pour la première fois. Nous voulons célébrer ce moment.

JEAN-PIERRE: Absolument! Je promets. Je reviendrai. Je reviendrai. Je te le promets, Tiffany.

CROSS: Nous avons la bande. Nous avons la bande! Alors je vais vous y tenir. Merci Karine: je l’apprécie!