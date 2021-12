Tiffany Haddish et Common ont rompu

Il y a des rapports que le comédien Tiffany Haddish et le rappeur Common ont officiellement mis fin à leur relation après seulement un an de relation. Un initié proche de l’ancien couple a déclaré à People que les deux avaient rompu en raison de leurs emplois du temps chargés.

« Ils ne sont jamais ensemble dans la même ville et tous les deux sont tout simplement trop occupés pour une relation sérieuse », a expliqué la source.

Haddish a révélé qu’elle était en couple avec le rappeur en août de l’année dernière sur le podcast de Steve-O, Steve-O’s Wild Ride. « Je suis en couple », a-t-elle déclaré dans l’épisode, avant d’ajouter en plaisantant « Ouais, nous sommes jumeaux maintenant » –– à l’époque, elle venait de se raser la tête et avait une coiffure assortie à son partenaire.

Le couple s’est rencontré en travaillant ensemble sur le tournage de The Kitchen,

mais les étincelles n’ont pas commencé à voler entre les deux jusqu’à ce qu’ils se soient associés pour une date virtuelle dans le cadre d’une collecte de fonds parrainée par Bumble au début de la pandémie. Le rendez-vous, selon Haddish, « n’avait rien de sexuel ou quelque chose comme ça parce que mes yeux étaient fixés sur autre chose ». Mais après la rencontre d’avril, les choses sont allées assez vite pour les deux stars. « Et puis il a été testé pour tout, j’ai été testé pour tout et oui, nous nous sommes foutus », a-t-elle déclaré.

Le rappeur, qui a récemment joué dans la dernière saison de Never Have I Ever sur Netflix, a parlé de sa relation avec Haddish en disant au podcast PEOPLE Every Day combien il avait appris en passant du temps avec elle. « Je pense que l’une des choses importantes à propos des relations pour moi a été de vraiment me connaître davantage, de m’aimer et d’être capable d’exprimer les choses que je veux », a-t-il déclaré à l’animatrice Janine Rubenstein. « J’ai évolué et je suis arrivé à cet endroit. »

En septembre, Haddish a fait la une des journaux après avoir déclaré au podcast SmartLess qu’elle ne recherchait pas une proposition traditionnelle de Common s’ils devaient en arriver là. « Nous ne vivons pas dans la même maison. J’aimerais qu’il soit toujours mon ami », a-t-elle commencé. « S’il décide qu’il veut m’épouser, cool. Je ne veux pas de bague, je veux un immeuble », avait-elle déclaré à l’époque.