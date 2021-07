Tiffany Haddish et les amis de Common aiment leur relation

Des gens qui supportent encore plus la relation de Tiffany Haddish et Common que vous ? Leurs amis, qui sont tous obsédés par eux en tant que couple.

Pour rappel, Tiffany et Common se sont rencontrés lors du tournage de The Kitchen en 2019, où ils ont joué des intérêts amoureux à l’écran. De toute évidence, les vibrations étaient également impeccables hors écran depuis qu’ils ont fini par sortir ensemble – bien qu’ils ne se soient pas réunis avant le printemps 2020, lorsqu’ils se sont mis en quarantaine pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus.

Une source a déclaré à Us Weekly que Tiffany et Common forment “un si bon couple” depuis qu’il l’a officialisé, et que “les amis les aiment en couple” et “les voient dedans à long terme”. La source ajoute également qu’ils “sortent des morceaux les uns des autres” et dit “Tiffany fait sortir Common de sa boîte et se lâche et Common Grounds Tiffany.”

Lester Cohen.

Tiffany avait déjà parlé de sortir avec Common sur Wild Ride de Steve-O ! podcast, en disant: “Je suis entré dans cette période de rencontres [other people]. À ce stade, notre amitié devenait un peu plus que de l’amitié, mais pas tout à fait parce que COVID est arrivé et que nous étions, comme, mis en quarantaine. Alors nous sommes comme FaceTiming tout le temps et ensuite il a été testé pour tout. J’ai été testé pour tout. Et oui, nous avons été foutus. “

Elle a également qualifié Common de “la meilleure relation dans laquelle j’aie jamais été” et a déclaré: “J’ai perdu 20 livres depuis que je suis dans cette relation. Je me sens plus confiante en moi, et ce n’est pas lui qui le fait. ” Je suis juste beaucoup plus heureux et c’est comme savoir que j’ai quelqu’un qui se soucie de moi, qui me soutient vraiment. On dirait qu’il le fait de toute façon. Et j’adore ça. Je l’aime. “

C’est vraiment si mignon, je ne peux pas m’en occuper.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

