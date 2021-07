Tiffany Haddish fait des aveux de NSFW à Nicolas Cage lors du tournage d’un nouveau film

Tiffany Haddish a une étrange façon de se sentir à l’aise avec ceux qu’elle trouve intimidants. L’actrice est apparue sur It’s Been A Minute de NPR où elle révèle qu’elle a raconté à Nicolas Cage une histoire très intime sur son premier orgasme pour se familiariser davantage lors du tournage ensemble de The Unbearable Weight of Massive Talent. La comédienne raconte qu’elle a vécu un jour un blocage mental, ce qui l’a empêchée de livrer sa meilleure performance – et Cage a remarqué le problème.

“On pouvait dire qu’il devenait irrité”, se souvient-elle, “et je me disais:” Écoutez, je suis vraiment intimidé par vous et je dois vous dire quelque chose. Il était comme ‘Vous ? Tiffany Haddish ? Intimidé ?’ J’étais comme ‘Je dois te raconter cette histoire, mec ! Et une fois que je vous raconterai cette histoire, tout ira bien. Alors je lui raconte cette histoire – et tout allait bien. Le moment s’est produit alors que Haddish était un adolescent au cinéma en train de regarder Face/Off de Cage.

Elle a poursuivi: “Alors maintenant, je me tiens en face de cet homme, avec ces mêmes gros globes oculaires … et ils me regardent dans la vraie vie en temps réel”, a-t-elle déclaré. “Et tout ce à quoi je peux penser, c’est le gars avec qui je suis allé au cinéma et comment nous nous embrassions, puis ce sentiment et ensuite à quel point je me sens bizarre de me souvenir de cela devant lui, et là il me regarde.”

Après tout le bavardage, où certaines personnes auraient pu trouver l’histoire énervante, Cage en a simplement ri. “Il a ri très fort”, a-t-elle déclaré. « Il dit : « Vous savez, ma première femme m’a vu dans un film et elle a dit qu’elle allait m’épouser, et nous avons fini par nous marier ». Et j’ai dit : « Ouais, je n’ai pas dit ça J’allais t’épouser, ni te laisser mettre tes doigts sur moi, d’accord ?’ Je te fais juste savoir qu’il y a une pensée qui me traverse l’esprit et qu’elle m’empêche de faire mon travail. Mais maintenant que je te l’ai dit, je pense que ça va aller. Et boum.”