Selon Variety, la star de The Girls Trip incarnera la défunte star de l’athlétisme Florence Griffith Joyner, affectueusement connue de ses fans sous le nom de Flo-Jo. En plus de jouer dans le biopic, Tiffany Haddish produira le film par le biais de sa société She Ready Productions. Le film centré sur Flo-Jo est plus un projet passionnel qu’un simple rôle pour l’actrice-comédienne. Elle a nommé la défunte olympienne médaillée d’or comme l’une de ses idoles d’enfance.