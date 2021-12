Tiffany Haddish n’est pas satisfaite des commentaires publics de Common sur la rupture

La comédienne Tiffany Haddish n’était pas satisfaite des commentaires publics du rappeur Common au sujet de leur séparation. Lors de son apparition dans la même émission, Common a fait les commentaires qu’elle n’aimait pas, Haddish a déclaré qu’elle était « très déçue » des raisons qu’il avait données pour leur séparation. Haddish, 42 ans, et Common, 49 ans, se sont rencontrés lors de la création de The Kitchen en 2019 et sont sortis ensemble pendant un peu plus d’un an avant de se séparer en novembre.

Lorsque Common est apparu sur Fox Soul’s Hollywood Unlocked avec Jason Lee Uncensored le 9 décembre, Common a blâmé leur emploi du temps chargé comme la raison de la séparation. « Je pense qu’une fois que Tiffany et moi avons repris le chemin, cela ne nous a pas permis de passer autant de temps et de mettre autant d’énergie dans notre relation », a-t-il déclaré, faisant référence à leur travail en tant qu’artistes. Le lauréat d’un Oscar a également déclaré qu’il ne pensait pas que « l’amour s’est vraiment dispersé, je pense juste que c’était comme si nous n’alimentions pas la relation ».

« Nous nous soucions tous les deux de notre artisanat et de ce que nous faisons. Et nous nous soucions aussi de l’amour et du partenariat, mais je pense que l’énergie qui a été mise dans nos carrières et continuer à vouloir faire les choses que nous faisons pour nous-mêmes et pour les gens, c’est comme si c’était difficile pour moi d’équilibrer tout cela et de maintenir la relation alimentée », a déclaré Common, ajoutant que leur décision de se séparer était mutuelle. Il a dit que les deux pourraient continuer à se soutenir en tant qu’amis, mais pas dans une relation amoureuse.

Lorsque Haddish est apparue dans l’émission de Lee cette semaine, la star de Here Today a déclaré qu’elle était « très déçue » des commentaires de Common, rapporte TooFab. « Je me disais, Oh, d’accord, ce n’est pas ce que vous m’avez dit, mais d’accord », a déclaré Haddish. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il lui avait vraiment dit, Haddish a refusé de le dire publiquement.

« Ça me va. Ça va être une nouvelle opportunité », a poursuivi Haddish lorsqu’on lui a posé des questions sur la séparation. « Il me manque. Il me manque de temps en temps, mais c’est avec n’importe quelle relation, n’importe quelle relation intime que vous pourriez avoir, elles vous manquent. Mais ça me va. C’est cool. » Commun « pourrait être le type de personne qui ne s’installe jamais vraiment avec quelqu’un », a déclaré Haddish à Lee, mais il est plutôt « comme une abeille allant de fleur en fleur ». Elle ne lui souhaite « que de la joie et du bonheur ».

Haddish et Common se sont rencontrés lors de la création de The Kitchen et sont rapidement devenus amis. Leur relation est devenue romantique l’année dernière. Haddish a confirmé qu’ils sortaient ensemble en août 2020. Fin novembre, une source a déclaré à PEOPLE que les deux se sont séparés. « Ils ne sont jamais ensemble dans la même ville et tous les deux sont tout simplement trop occupés pour une relation sérieuse », a déclaré la source à l’époque.