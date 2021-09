Tiffany Haddish sait ce qu’elle veut si le rappeur Boyfriend Common le propose, et c’est beaucoup plus gros qu’une bague

Oui il est au courant. Il a dit que j’étais folle de ça. J’ai dit non, je ne suis pas fou, je suis intelligent, car un mariage est l’union de deux entreprises. Et le but de se réunir est de grandir, mais aussi de fonder une famille et de s’assurer qu’ils ont quelque chose à hériter. Cette bague, ils peuvent hériter de la bague, mais qu’est-ce que c’est ? 2 000 $, 3 000 $, peut-être 10 000 $ ? Qu’est-ce que c’est? Mais si vous obtenez un immeuble qui va prendre de la valeur, les enfants pourront toujours aller à l’école, nous aurons toujours quelque chose. Si nous tombons malades ou quelque chose du genre, nous aurons quelque chose à retirer et pourrons prendre soin de nous-mêmes. Il y aura quelque chose pour nous. C’est ce que je veux. Viens à moi avec un acte, bébé. Ne viens pas vers moi avec une bague.