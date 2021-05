Tiffany Haddish serait le choix n ° 1 à prendre la relève après le départ d’Ellen DeGeneres pendant la journée ⋆ .

Cela fait un peu plus de 24 heures depuis Ellen Degeneres a officiellement annoncé qu’elle mettait fin à son talk-show Ellen en 2022, car ce n’était plus un défi pour elle. Ce qui m’a choqué, car je ne peux pas penser à un plus grand défi que d’essayer de paraître intéressé pendant un segment de conversation de onze minutes avec un Kardashian. Même ainsi, Ellen passe à autre chose. Mais qui se faufilera dans son créneau horaire lucratif et capitalisera sur tous ces téléspectateurs perdus? La glace n’a même pas encore commencé à fondre autour du plateau d’Ellen, et on parle déjà que Tiffany Haddish est considéré comme le remplaçant d’Ellen.

Personne ne peut techniquement sauter dans la chaise d’Ellen et prendre le relais; elle détient les droits de son émission, alors quand Ellen part en 2022, Ellen a officiellement fini. Mais ce que NBCUniversal peut faire, c’est s’assurer qu’ils ne la remplacent pas par une heure de programmation que personne n’est vraiment intéressé à regarder. Vous savez, comme Ellen. Page Six dit qu’ils ont parlé à un supérieur de NBCUniversal, et ils affirment que Tiffany Haddish est leur choix numéro un pour reprendre là où Ellen s’était arrêtée. Tiffany a remplacé Ellen à plusieurs reprises, elle est donc familière avec un format de talk-show. Tiffany accueille également Les enfants disent les choses les plus dingues, ce qui signifie qu’elle sait déjà comment le garder PG pour le public de l’après-midi. via la page six:

«Tiffany est une favorite, elle a de l’humour et de l’empathie à la pelle. Elle est en tête de liste pour une émission de jour – c’est une voix fraîche. “

Humour et empathie, hein? Hmm… Je me demande pourquoi c’est quelque chose que NBC chercherait à remplacer Ellen. Non vraiment, je me demande depuis qu’Ellen a récemment affirmé que toutes ces allégations d’être un monstre cruel étaient une sorte de complot diabolique pour faire tomber une magnat des médias qui réussissait. Peut-être qu’Ellen pourrait transmettre son manuel officiel de gentillesse à quiconque la remplace. Le manuel n’est-il qu’une seule feuille de papier qui dit: «SI VOUS LISEZ CECI, VOUS ÊTES TROP PROCHE D’ELLEN. CONSIDÉREZ-VOUS TERMINÉ »? Ça pourrait être! Bien sûr, il y a une chance que si Tiffany obtient un talk-show, il ne soit pas diffusé dans l’ancien créneau horaire d’Ellen. De nombreuses sources ont dit que Kelly Clarkson, dont l’émission est diffusée juste après Ellen, est envisagée pour occuper le poste vacant, d’autant plus que les chiffres de Kelly ont été aussi bons que ceux d’Ellen ces derniers mois.

Ce ne sera pas vraiment une surprise s’il est annoncé que Tiffany reçoit un talk-show, depuis qu’Ellen a commencé dans la comédie stand-up, et c’est de là que vient Tiffany. De plus, beaucoup de gens aiment Tiffany Haddish, et elle a une bonne énergie d’animatrice de talk-shows télévisés. Mais peut-être qu’au lieu d’un DJ tour ou mort comme Ellen l’avait fait, Tiffany pourrait avoir un acolyte scientifique fidèle qui s’assoit à droite, avec une pile de revues médicales et un accès à la bibliothèque en ligne du MIT. Juste quelqu’un qui pourrait vérifier rapidement les pensées de Tiffany sur place, pour empêcher quiconque à la maison de lui faire confiance en tant que source valable d’informations médicales.

Pic: Youtube