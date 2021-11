Tiffany Haddish sert la dinde pour Thanksgiving avec des suggestions de cadeaux de Noël

Lire du contenu vidéo

Tiffany Haddish passé ThanksGIVING … DONNER.

Tiffany a servi des dîners de dinde à certaines des personnes qui se débattaient ces vacances à The Laugh Factory à WeHo. Elle ne connaît que trop bien leur situation… Tiffany a été sans abri et elle n’a jamais oublié les gens dans sa situation passée.

Notre photographe voulait savoir comment la pénurie d’approvisionnement affectait son Noël, et elle a un point de vue intéressant. Tiff n’offre pas de cadeaux traditionnels, car elle pense que cela ne va pas.

Lorsque vous écoutez… il est clair qu’elle se concentre sur les moins fortunés, et les choses qu’elle donne sont nécessaires et clairement appréciées.

Eh bien, il y a un cadeau qui est fait maison et qui peut être pour tout le monde dans sa vie … la crise de la chaîne d’approvisionnement soit damnée !

Pour la 42e année consécutive, @TheLaughFactory souhaite inviter notre communauté et TOUTE PERSONNE qui a besoin de rire, d’un repas ou simplement d’être avec les autres à se joindre à nous alors que nous servons un festin de #Thanksgiving et des blagues à la communauté que nous aimons. 8001 Sunset Blvd, Hollywood de 12 h 00 à 14 h 00. À plus tard. pic.twitter.com/z01CjRfs1n

– The Laugh Factory (@TheLaughFactory) 24 novembre 2021 @TheLaughFactory