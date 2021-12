Tiffany Haddish sur la rupture commune : « Il me manque » | REGARDEZ

Common et Tiffany Haddish

Pour toute personne en couple, la rupture est difficile à faire. Tiffany Haddish n’est pas différente alors qu’elle parle de la rupture avec son désormais ex-petit ami Common.

Lors d’une apparition dans un épisode de « Hollywood Unlocked Uncensored avec Jason Lee », Haddish a admis que bien que le rappeur lui manque, elle « va bien ».

« Il me manque », a avoué Haddish. «Il me manque de temps en temps, mais c’est avec, je pense, toute relation intime que vous pourriez avoir, ils vous manquent. Mais ça me va. C’est cool. »

Les commentaires de Haddish viennent après avoir donné son point de vue sur le podcast « Hollywood Unlocked » plus tôt ce mois-ci. Selon le rimeur, c’était le cas où lui et Haddish avaient des horaires différents et chargés qui ont provoqué la fin de leur relation.

Haddish, d’un autre côté, n’était pas d’accord avec le raisonnement de Common car elle faisait allusion à quelque chose de différent qui était derrière leur séparation. L’artiste de 42 ans a été franche dans son évaluation des commentaires de Common sur la séparation, affirmant qu’elle se sentait « très déçue » par le rappeur « Glory » parce que « ce n’est pas ce que vous m’avez dit ».

Malgré les circonstances, Haddish a pris la rupture dans la foulée car elle pensait que c’était plus ou moins dû au fait que Common était qui il était.

« C’est peut-être le genre de personne qui ne s’installe jamais vraiment avec quelqu’un, peut-être qu’il est comme, vous savez, comme une abeille qui va de fleur en fleur en fleur », a déclaré Haddish à Jason Lee, hôte de « Hollywood Unlocked », en faisant référence au passé de Common. relations de profil. « Je ne sais pas. Je ne lui souhaite que de la joie et du bonheur, vous savez.

La rupture de Haddish et Common survient après que le couple se soit fréquenté pendant un an après s’être rencontrés et s’être entendus sur le tournage du film de 2019 « The Kitchen ». Selon un initié, la séparation était centrée sur leurs emplois du temps chargés, la source déclarant: « Ils ne sont jamais dans la même ville ensemble et tous les deux sont tout simplement trop occupés pour une relation sérieuse. »