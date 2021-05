Tiffany Hall a allumé son mari en feu avec de l’essence: les députés ⋆ 10z viral

Une femme aurait allumé le feu de son mari, selon des députés du comté d’Ashtabula, dans l’Ohio. Salle Tiffany, 36 ans, a été arrêté dimanche, ont indiqué les autorités.

Selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté d’Ashtabula, il y a eu un appel 911 d’un voisin contactant des députés, qui sont arrivés au pâté de maisons 6900 de Parks Roads juste avant midi dimanche, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté d’Ashtabula. La victime, 62 ans, a déclaré que lui et Hall se disputaient l’utilisation du téléphone, ont déclaré les députés. Il a allégué qu’elle avait pris un seau d’essence, l’avait jeté sur lui et l’avait incendié. L’homme a survécu à la rencontre. Dans ce récit, il a couru chez un voisin de l’autre côté de la rue et ils l’ont pulvérisé à l’aide d’un tuyau d’arrosage.

Hall aurait fui avant l’arrivée des députés, volant un véhicule dans le pâté de maisons 6500 de Parks Road. Cependant, ce véhicule est arrivé sur la State Route 11 dans le canton de Plymouth et le suspect a été arrêté sans incident, ont déclaré les députés.

Hall a été réservé dans la prison du comté d’Ashtabula pour agression criminelle et réception de biens volés (véhicule à moteur), mais n’a été officiellement inculpé que par les procureurs pour vol, porte-parole du shérif. Stacy L. Millberg a déclaré Law & Crime dans un e-mail.

«L’affaire est toujours en cours d’examen et des accusations seront portées prochainement», a-t-elle écrit.

Le mari est dans un état stable à l’hôpital pour enfants d’Akron, ont déclaré les députés.

Le défendeur Hall est toujours en prison. Elle a eu sa mise en accusation mardi, selon The Star Beacon. Bond aurait été fixé à 100 000 dollars. La défenderesse devrait subir une évaluation de santé mentale avant d’être libérée et serait soumise à une ordonnance de non-contact avec son mari.

On ne sait pas si elle a un avocat dans cette affaire.

[Mugshot via Ashtabula County Sheriff’s Office.]

