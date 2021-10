Tiffany illumine Torre Virreyes en CDMX avec Beyoncé et orchestre live

Tiffany a convoqué le Orchestre Symphonique des Mines, composé de 52 musiciens, pour interpréter en direct la chanson ‘Moon River’, au pied de la Torre de Virreyes. Le bâtiment est situé dans le Bosque de Chapultepec à Mexico et à la tombée de la nuit, la tour a été peinte en bleu Tiffany.

Tour Virreyes à Mexico. (Avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co.)

Et la projection du court métrage de Beyoncé et Jay-Z sur le bâtiment a commencé et l’orchestre a joué la chanson qu’Audrey a immortalisée dans le film d’après le roman de Truman Capote.

L’Orchestre Symphonique des Mines. (Bruno Munoz Tittel)

Dans ce court, la chanteuse ‘Halo’ porte une robe Givenchy noire où ses accessoires ressortent le plus. Beyoncé porte l’emblématique collier de diamants jaunes qui n’a été vu qu’une seule fois en public et n’a été porté que par trois femmes dans l’histoire : Audrey Hepburn, Lady Gaga et maintenant Beyoncé. Il est connu comme Tiffany Diamant et a plus de 143 ans d’histoire et 128,5 carats.

Beyoncé dans A propos de l’amour. (Avec l’aimable autorisation de Tiffany & Co.)