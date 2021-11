Lire du contenu vidéo

star des années 80 Tiffany est toujours sur la route en train de chanter ses tubes… mais son dernier spectacle en Floride a frappé une note amère entre la chanteuse et ses fans.

Tiffany était sur scène dimanche soir à Melbourne, en Floride, avec son groupe, chantant quelques airs dont son énorme succès « Je pense que nous sommes seuls maintenant ». Vous pouvez entendre Tiffany se débattre avec quelques notes, mais les fans l’aident en chantant mot pour mot.

Cependant, vers la fin de la chanson, Tiffany entend ou voit apparemment quelque chose qu’elle n’aime pas dans la foule… en leur disant : « F*** You !!! »

Un représentant de la chanteuse nous dit que Tiffany avait perdu sa voix et était frustrée par sa performance. C’est clair dans la vidéo, elle avait du mal à frapper plusieurs notes pendant le concert, il est donc possible que certains spectateurs chahutaient … mais Tiffany ne l’avait tout simplement pas.

« I Think We’re Alone Now » – une reprise de la chanson de Tommy James and the Shondells – a été le plus gros succès de Tiffany, passant deux semaines à la première place de la liste Billboard Hot 100.